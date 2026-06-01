Universitario quiere a Piero Quispe, pero apareció equipo sorpresa: "Más cerca de cerrar"

Con el final del Torneo Apertura, Universitario de Deportes ya está trabajando en los próximos fichajes para afrontar la segunda parte del fútbol peruano con el objetivo de campeonar en el Clausura y pelear por el título nacional. En ese sentido, uno de los nombres que está sonando con fuerza es el de Piero Quispe, volante que dejó el Sydney FC de Australia y que pertenece a Pumas de México.

Si bien existen intenciones de ambas partes de llegar a un acuerdo para que el futbolista de 24 años vuelva, acaban de revelar que un nuevo club se ha puesto entre ambos y tiene muchas posibilidades de cerrar el contrato con Piero Quispe. ¿De cuál estamos hablando? Atlante de México.

“Estuvo en el Monumental junto a su representante. Fue invitado por la administración en la zona de las butacas roja, donde se ponen los miembros de administración, futbolistas que no son parte del equipo, que quedaron fuera por lesiones y más. Básicamente, el administrador Franco Velazco le hizo saber a Piero Quispe que quiere contar con él, es la información que uno tiene”, empezó diciendo el periodista Gustavo Peralta en 'Hablemos de Max'.

“Le dijeron ‘vuelve a tu casa’ y la respuesta fue ‘yo quiero’. Pero depende de lo económico porque tiene contrato con Pumas y ahí quedaron en que van a conversar, no sé si hoy o mañana, con el representante de Piero Quispe. Van a hablar con él. ¿Qué puede pasar? Que la ‘U’ tenga que poner una plata fuerte para eso, porque en la semana Quispe va a viajar a México para negociar con la gente de Pumas y romper el vínculo”, continuó explicando el comunicador.

Luego, Peralta reveló que existen otros clubes que están interesados en contar con el exvolante crema: “Para Quispe y su entorno no es viable seguir con el vínculo o extenderlo para que se vaya prestado a otro lado y quiere quedar libre y buscar otros horizontes. Y en esos horizontes apareció Huracán de Argentina, San José de la MLS, pero el club que está más fuerte de ficharlo es Atlante de México que acaba de ascender y que tiene al ‘Piojo’ Herrera como técnico. Tienen ganas de cerrarlo pronto”.