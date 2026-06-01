Temblor en Perú EN VIVO hoy, lunes 1 de junio: magnitud y epicentro del último sismo, según IGP

Perú se encuentra situado en una región con intensa actividad tectónica, lo que obliga a un monitoreo constante de los sismos. En este sentido, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza una vigilancia permanente y en tiempo real de los eventos sísmicos, prestando especial atención a los fenómenos que podrían ocurrir hoy, lunes 1 de junio. Hasta el momento, esto se sabe sobre los recientes movimientos sísmicos.

Temblor en Perú HOY, lunes 1 de junio 2026 EN VIVO, según IGP 10:28 Bienvenidos En esta nota de Líbero te compartimos el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) de los últimos movimientos sísmicos en Perú HOY, lunes 1 de junio de 2026. Conoce el epicentro y magnitud.

¿Qué hacer durante un sismo?

Mientras sucede un sismo, es necesario mantener la calma y actuar rápidamente para proteger tu vida y la de quienes te rodean. Si te encuentras en el hogar, busca un lugar seguro, alejado de ventanas, espejos y objetos que puedan caer. Es importante no usar ascensores y evitar correr o empujar a otras personas.

En caso de estar en la calle, mantente alejado de postes, cables eléctricos y edificios que puedan ser inestables. Las autoridades recomiendan tener lista una mochila de emergencia que contenga agua, alimentos, una linterna, un radio y documentos importantes. Después del sismo, sigue las indicaciones de Defensa Civil y mantente informado a través de fuentes oficiales.

¿Es posible predecir un sismo?

La predicción de sismos sigue siendo un desafío para la comunidad científica, según Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Tavera explicó que, para anticipar un temblor, es necesario conocer con precisión el lugar, la hora y la magnitud del fenómeno, algo que actualmente no se puede lograr.

Sin embargo, el especialista subrayó que se han alcanzado avances significativos en el pronóstico sísmico, lo que facilita la identificación de áreas con mayor riesgo de actividad sísmica y la estimación de posibles magnitudes de estos eventos.