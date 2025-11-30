Este domingo 30 de noviembre, cientos de postulantes llegan a la Universidad Nacional Agraria de La Molina para participar del examen de admisión descentralizado UNALM 2026- I. En esta nota te compartimos toda la información sobre esta prueba, además, te brindamos el enlace oficial para acceder a los resultados.

¿Cuál es el horario de ingreso del examen de admisión UNALM?

La universidad peruana informó que los aspirantes podrán ingresar desde las 6:00 a 7:30 a. m. Se precisa que posteriormente al horario, no se permitirá el ingreso, por lo que te recomendamos que acudas con anticipación a la sede que te corresponde, Lima, Trujillo, Oxapampa o Ayacucho.

La UNALM realizará su examen de admisión descentralizado este 30 de noviembre.

Respecto a la consulta sobre el aula y módulo donde rendirás la prueba, solo debes ingresar al siguiente enlace: resultados.lamolina.edu.pe/aula. Asegúrate de llevar tu documento de identidad en físico, DNI o carné de extranjería. Estas son las direcciones de las sedes de UNALM:

Sede Lima: Campus universitario Universidad Nacional Agraria La Molina - Puerta principal - Av. La Molina S/N, La Molina

Campus universitario Universidad Nacional Agraria La Molina - Puerta principal - Av. La Molina S/N, La Molina Sede Ayacucho: Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariscal Cáceres - Av. Independencia N.° 435, Huamanga

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariscal Cáceres - Av. Independencia N.° 435, Huamanga Sede Oxapampa - Pasco: Institución Educativa N.°53 San Francisco de Asís - Carretera Miraflores km 3.5, Oxapampa

Institución Educativa N.°53 San Francisco de Asís - Carretera Miraflores km 3.5, Oxapampa Sede Trujillo: La Libertad:Institución Educativa Particular Gustavo Ries - Pasaje Santiago Rosales, cuadra 4, Urb. La Noria, Trujillo

Recuerda que llevar su DNI en físico es obligatorio para rendir el examen de admisión descentralizado UNALM 2026- I. Si en caso, su documento está vencido, de igual manera puede presentarse, o ante un robo, pérdida o si no cuenta su DNI, debe llevar la denuncia policial o la copia del certificado de inscripción (C4), según corresponda.

Resultados del examen de admisión UNALM 2026- I: LINK para ver puntaje

Los resultados del examen de admisión descentralizado de la UNALM 2026-I de este 30 de noviembre, aún no se han publicado. Para consultar la lista de ingresantes y puntajes tan pronto como estén disponibles, le recomendamos ingresar a la plataforma web de la universidad.

Ver resultados examen de admisión UNALM: admision.lamolina.edu.pe/admision-2026-I

¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional Agraria La Molina?

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) ofrece 12 carreras profesionales, que incluyen: Agronomía, Biología, Economía, Estadística Informática, Industrias Alimentarias, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Forestal, Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos, Pesquería y Zootecnia. Estas carreras se agrupan en facultades como Agronomía, Ciencias Forestales, Economía y Planificación, y Zootecnia.