- Hoy:
- Partidos de hoy
- Girona vs Real Madrid
- The Strongest vs Bolívar
- Nacional vs Peñarol
- Cruz Azul vs Chivas
- A. Tembetary vs Cerro Porteño
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
Resultados examen de admisión UNALM 2026- I: revisa lista de ingresantes y tu puntaje obtenido
La Universidad Nacional Agraria de La Molina realizará HOY el examen de admisión descentralizado 2026- I en sus sedes de Lima, Trujillo, Oxapampa y Ayacucho.
Este domingo 30 de noviembre, cientos de postulantes llegan a la Universidad Nacional Agraria de La Molina para participar del examen de admisión descentralizado UNALM 2026- I. En esta nota te compartimos toda la información sobre esta prueba, además, te brindamos el enlace oficial para acceder a los resultados.
PUEDES VER: Resultados UNCP Examen de admisión Primera Selección 2026: LINK para ver puntajes y lista de ingresantes
¿Cuál es el horario de ingreso del examen de admisión UNALM?
La universidad peruana informó que los aspirantes podrán ingresar desde las 6:00 a 7:30 a. m. Se precisa que posteriormente al horario, no se permitirá el ingreso, por lo que te recomendamos que acudas con anticipación a la sede que te corresponde, Lima, Trujillo, Oxapampa o Ayacucho.
La UNALM realizará su examen de admisión descentralizado este 30 de noviembre.
Respecto a la consulta sobre el aula y módulo donde rendirás la prueba, solo debes ingresar al siguiente enlace: resultados.lamolina.edu.pe/aula. Asegúrate de llevar tu documento de identidad en físico, DNI o carné de extranjería. Estas son las direcciones de las sedes de UNALM:
- Sede Lima: Campus universitario Universidad Nacional Agraria La Molina - Puerta principal - Av. La Molina S/N, La Molina
- Sede Ayacucho: Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariscal Cáceres - Av. Independencia N.° 435, Huamanga
- Sede Oxapampa - Pasco: Institución Educativa N.°53 San Francisco de Asís - Carretera Miraflores km 3.5, Oxapampa
- Sede Trujillo: La Libertad:Institución Educativa Particular Gustavo Ries - Pasaje Santiago Rosales, cuadra 4, Urb. La Noria, Trujillo
Recuerda que llevar su DNI en físico es obligatorio para rendir el examen de admisión descentralizado UNALM 2026- I. Si en caso, su documento está vencido, de igual manera puede presentarse, o ante un robo, pérdida o si no cuenta su DNI, debe llevar la denuncia policial o la copia del certificado de inscripción (C4), según corresponda.
Resultados del examen de admisión UNALM 2026- I: LINK para ver puntaje
Los resultados del examen de admisión descentralizado de la UNALM 2026-I de este 30 de noviembre, aún no se han publicado. Para consultar la lista de ingresantes y puntajes tan pronto como estén disponibles, le recomendamos ingresar a la plataforma web de la universidad.
- Ver resultados examen de admisión UNALM: admision.lamolina.edu.pe/admision-2026-I
¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional Agraria La Molina?
La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) ofrece 12 carreras profesionales, que incluyen: Agronomía, Biología, Economía, Estadística Informática, Industrias Alimentarias, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Forestal, Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos, Pesquería y Zootecnia. Estas carreras se agrupan en facultades como Agronomía, Ciencias Forestales, Economía y Planificación, y Zootecnia.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90