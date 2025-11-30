0

Resultados examen de admisión UNALM 2026- I: revisa lista de ingresantes y tu puntaje obtenido

La Universidad Nacional Agraria de La Molina realizará HOY el examen de admisión descentralizado 2026- I en sus sedes de Lima, Trujillo, Oxapampa y Ayacucho.

Revisa los resultados del examen de admisión descentralizado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina.
Revisa los resultados del examen de admisión descentralizado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Este domingo 30 de noviembre, cientos de postulantes llegan a la Universidad Nacional Agraria de La Molina para participar del examen de admisión descentralizado UNALM 2026- I. En esta nota te compartimos toda la información sobre esta prueba, además, te brindamos el enlace oficial para acceder a los resultados.

¿Cuál es el horario de ingreso del examen de admisión UNALM?

La universidad peruana informó que los aspirantes podrán ingresar desde las 6:00 a 7:30 a. m. Se precisa que posteriormente al horario, no se permitirá el ingreso, por lo que te recomendamos que acudas con anticipación a la sede que te corresponde, Lima, Trujillo, Oxapampa o Ayacucho.

UNALM

La UNALM realizará su examen de admisión descentralizado este 30 de noviembre.

Respecto a la consulta sobre el aula y módulo donde rendirás la prueba, solo debes ingresar al siguiente enlace: resultados.lamolina.edu.pe/aula. Asegúrate de llevar tu documento de identidad en físico, DNI o carné de extranjería. Estas son las direcciones de las sedes de UNALM:

  • Sede Lima: Campus universitario Universidad Nacional Agraria La Molina - Puerta principal - Av. La Molina S/N, La Molina
  • Sede Ayacucho: Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariscal Cáceres - Av. Independencia N.° 435, Huamanga
  • Sede Oxapampa - Pasco: Institución Educativa N.°53 San Francisco de Asís - Carretera Miraflores km 3.5, Oxapampa
  • Sede Trujillo: La Libertad:Institución Educativa Particular Gustavo Ries - Pasaje Santiago Rosales, cuadra 4, Urb. La Noria, Trujillo

Recuerda que llevar su DNI en físico es obligatorio para rendir el examen de admisión descentralizado UNALM 2026- I. Si en caso, su documento está vencido, de igual manera puede presentarse, o ante un robo, pérdida o si no cuenta su DNI, debe llevar la denuncia policial o la copia del certificado de inscripción (C4), según corresponda.

Resultados del examen de admisión UNALM 2026- I: LINK para ver puntaje

Los resultados del examen de admisión descentralizado de la UNALM 2026-I de este 30 de noviembre, aún no se han publicado. Para consultar la lista de ingresantes y puntajes tan pronto como estén disponibles, le recomendamos ingresar a la plataforma web de la universidad.

¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional Agraria La Molina?

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) ofrece 12 carreras profesionales, que incluyen: Agronomía, Biología, Economía, Estadística Informática, Industrias Alimentarias, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Forestal, Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos, Pesquería y Zootecnia. Estas carreras se agrupan en facultades como Agronomía, Ciencias Forestales, Economía y Planificación, y Zootecnia.

