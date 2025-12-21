- Hoy:
Municipalidad de Lima está remodelando Mesa Redonda: medida mejorará la seguridad de los comerciantes y ciudadanos
¡A tomar sus precauciones! El municipio de Lima informó que está remodelando Mesa Redonda a favor de la población que visita el conglomerado comercial.
Desde que inició diciembre, la Municipalidad de Lima ha tomado medidas importantes para garantizar le orden público en Mesa Redonda con el Plan Navidad Segura 2025. En medio de esta iniciativa, se anunció el mantenimiento integral del conglomerado comercial.
PUEDES VER: Municipalidad de Comas recuperó importantes espacios públicos que fueron invadidos por vendedores ambulantes
El municipio liderado por Renzo Reggiardo dispuso personal para remodelar las pistas, veredas, áreas verdes, alumbrado público y más. La medida busca brindar un espacio digno para que la población pueda realizar sus compras.
"Realizamos acciones de mejoramiento en el conglomerado comercial Mesa Redonda, que incluye bacheo de pistas, reparación de veredas, limpieza, eliminación de grafitis, cuidado de áreas verdes, así como la mejora y refuerzo del alumbrado público", indica el post que realizó la municipalidad de Lima.
A pesar de esta medida, la población indicó que los trabajos de mantenimiento Mesa Redonda se debieron realizar antes de fiestas de fin año. Mientras que otros indicaron que debe realizar una limpieza general en las principales vías.
"Deberían hacerlo con anticipación, no en pleno diciembre", "Saquen a los ambulantes", "Me parece muy bien", son algunos comentarios que dejaron los ciudadanos en la publicación que realizó la Municipalidad de Lima.
