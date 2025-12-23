¿El viaducto de la Av. Javier Prado solucionará el tráfico? Esto dijeron dos ingenieros especializados

Hace algunos días la Municipalidad de Lima brindó detalles del viaducto de Javier Prado; sin embargo, esta obra ha sido rechazada por los ciudadanos de la zona, quienes aseguran que el proyecto no cuenta con la certificación ambiental, participación ciudadana, ni coordinación con la ATU.

El viaducto de la Av. Javier Prado no es aceptado por la población.

De acuerdo a la información brindada por el municipio liderado por Renzo Reggiardo, la iniciativa busca aliviar la congestión vehicular en esta avenida principal. En medio de este debate entre la autoridad y la población, dos expertos se pronunciaron sobre la viabilidad de la obra.

¿El viaducto de la Av. Javier Prado solucionará el tráfico?

Mario Candia Martínez, ingeniero civil con más de 20 años de experiencia, indicó que la iniciativa de realizar vías de envergadura es buena, ya que Lima tiene 10% de autopistas o vías rápidas que son utilizadas por casi 10 millones de habitantes.

Sin embargo, indicó que, se deben ejecutar obras de acuerdo a las necesidades de la capital. "Primero, que no son obras integrales, son obras de un kilómetro y medio, dos kilómetros cada una, máximo. No estamos hablando de un proyecto masivo, por decir, de una vía de largo alcance, como el tipo de autopistas que necesita Lima, estamos hablando de puntitos", comentó.

Por su parte, David Fairlie, ingeniero civil especializado en seguridad vial, manifestó que el dinero invertido en pocos puntos tendría mayor efecto si lo enfocaran en soluciones de acuerdo a la realidad. El profesional indicó que el viaducto de la Avenida Javier Prado debería tener una capacidad de mover eficientemente entre 50,000 y 70,000 vehículos diarios, pero la cantidad que arrojó el estudio de Invermed es menor a 40,000.