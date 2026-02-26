¿Se cancelará el inicio de clases 2026 a nivel nacional por el Niño Costero? Últimas noticias del Minedu

A pocas semanas del inicio del año escolar 2026, el Perú empieza a enfrentar el fenómeno del Niño Costero, que altera las condiciones climáticas y la temperatura superficial del mar. Ante esta situación, se teme el registro de lluvias intensas, huaicos y activación de quebradas que afectarían directamente las clases en los colegios.

Diversos puntos del país se están viendo afectados por los desbordes, lo que a su vez genera el tránsito limitado en carreteras a nivel nacional, asimismo, las actividades económicas como pesca y agricultura también se verían perjudicados. Respecto al sector educación, ¿el Ministerio de Educación (Minedu) ya se pronunció?

¿Se modificará el inicio de clases 2026 por el Niño Costero?

Hasta el momento, el Minedu no ha emitido ningún comunicado oficial mediante sus plataformas; sin embargo, se estima que en los siguientes días podría darse algún pronunciamiento debido al desarrollo del Niño Costero 2026, que según las autoridades competentes podría extenderse hasta noviembre.

El Niño Costero 2026 ya comenzó y podría afectar el inicio de clases a nivel nacional.

"Febrero ya marca el inicio, prácticamente, del Niño Costero 2026 y, según el pronóstico del ENFEN (Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño), este se va a extender por lo menos hasta noviembre y no se descarta que antes de julio alcance la intensidad moderada", informó Grinia Avalos, de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Servicios Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) para RPP.

Arequipa posterga el año escolar 2026 ante emergencia por lluvias

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa anunció, mediante un comunicado, que el inicio del año escolar se aplazará una semana en los colegios privados y de convenio de la región, como medida preventiva ante el estado de emergencia que afecta a varios distritos debido a las intensas lluvias.

Comunicado de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa.

"La suspensión podrá ampliarse en función de la evolución de las condiciones sociales y climáticas que motivaron la medida. Esta decisión preventiva se adopta en estricto cumplimiento del Principio de Protección del Niño como fin supremo del Estado, asegurando que las actividades académicas se desarrollen en un entorno adecuado y seguro, priorizando en todo momento el bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo.", precisó.