Distritos de Lima no tendrán agua este jueves 26 de febrero: Sedapal realizará corte hasta por 12 horas
Este jueves 26 de febrero, diversos distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable. AQUÍ revisa las zonas afectadas y horarios de corte.
Sedapal informó que este jueves 26 de febrero se realizará un corte programado del servicio de agua potable en diversos sectores de Lima, debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la red. Si bien la medida busca optimizar el abastecimiento y garantizar un servicio más eficiente, es importante tomar las precauciones del caso. Conoce las zonas y horarios.
Corte de agua en Ate este jueves 26 de febrero
Sedapal realizará la suspensión del servicio de agua potable en el sector 174 y 158 de Ate. El horario de corte para este 26 de febrero será de hasta 12 horas. Revisa las zonas afectadas y horarios:
- De 8:00 a. m. a 8:00 p. m.: Urb. Virgen del Carmen, Coop. Marañón
- De 1:00 p. m. a 11:50 p. m.: Asoc. Hijos de Apurimac I a VI etapa, A.H. El Pedregal, APV EI Portal de Santa Clara, Asoc. Jazmínes de Santa Clara, A.H. Las Lomas de Santa Clara, Asoc. Residencial Santa Clara, Urb. El Paraíso de Santa Clara, Urb. Real de Santa Clara y Urb. Los Ángeles de Vitarte sector Dy F.
Cieneguilla y Pachacamác sufrirán corte de agua
Los sectores 428 (Cieneguilla), 429, 430, 431, 442, 443, 444, 445, 446, 447 (Manchay-Pachacamac) no contarán con agua este jueves 26 de febrero, en un horario establecido de 8:00 a. m. a 11:00 p. m.
- La Comunidad Campesina Santa Rosa de Manchay Sector 428: Área comprendida entre la Av. 2 de mayo, Asociación Nueva Gales y Av. Cieneguilla
- Sectores 429, 430, 431, 442, 443, 444, 445, 446 y 447: Área comprendida entre Margen Derecha e Izquierda de la Av. Víctor Malásquez
Sedapal programó corte de agua este jueves 26 de febrero.
Sedapal realizará corte de agua en Lima Cercado
Debido a trabajos de empalme, el sector 41 de Lima Cercado sufrirá corte de agua este jueves 26 de febrero. El horario de corte será de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.
- Urb. Avep 2da etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3ra etapa, Urb. Las Brisas 2da etapa
- Cuadrante: Jr. Santa Francisca, Av. La Alborada, Jr. Rodavero, Av. Bertello, Jr. Santa Teodosia, Av. Santa Bernardita
Comas sin agua este jueves 26 de febrero
El sector 349 de Comas no contará con el servicio de agua potable este jueves 26 de febrero, ya que Sedapal realizará trabajos de limpieza de reservorio. El horario de corte es de 12:00 m. a 8:00 p. m.
- A.H. Collique
- Cuadrante: A.H. Collique 4ta zona, Comité Vecinal 89 y 99, A.H. Collique IV zona, A.H. Nueva Generación 2000.
- A.H. 28 de Julio
- Cuadrante: A.H. Collique 4ta zona
