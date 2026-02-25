Distritos de Lima no tendrán agua este jueves 26 de febrero: Sedapal realizará corte hasta por 12 horas

Sedapal informó que este jueves 26 de febrero se realizará un corte programado del servicio de agua potable en diversos sectores de Lima, debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la red. Si bien la medida busca optimizar el abastecimiento y garantizar un servicio más eficiente, es importante tomar las precauciones del caso. Conoce las zonas y horarios.

Corte de agua en Ate este jueves 26 de febrero

Sedapal realizará la suspensión del servicio de agua potable en el sector 174 y 158 de Ate. El horario de corte para este 26 de febrero será de hasta 12 horas. Revisa las zonas afectadas y horarios:

De 8:00 a. m. a 8:00 p. m.: Urb. Virgen del Carmen, Coop. Marañón

Urb. Virgen del Carmen, Coop. Marañón De 1:00 p. m. a 11:50 p. m.: Asoc. Hijos de Apurimac I a VI etapa, A.H. El Pedregal, APV EI Portal de Santa Clara, Asoc. Jazmínes de Santa Clara, A.H. Las Lomas de Santa Clara, Asoc. Residencial Santa Clara, Urb. El Paraíso de Santa Clara, Urb. Real de Santa Clara y Urb. Los Ángeles de Vitarte sector Dy F.

Cieneguilla y Pachacamác sufrirán corte de agua

Los sectores 428 (Cieneguilla), 429, 430, 431, 442, 443, 444, 445, 446, 447 (Manchay-Pachacamac) no contarán con agua este jueves 26 de febrero, en un horario establecido de 8:00 a. m. a 11:00 p. m.

La Comunidad Campesina Santa Rosa de Manchay Sector 428: Área comprendida entre la Av. 2 de mayo, Asociación Nueva Gales y Av. Cieneguilla

Sectores 429, 430, 431, 442, 443, 444, 445, 446 y 447: Área comprendida entre Margen Derecha e Izquierda de la Av. Víctor Malásquez

Sedapal programó corte de agua este jueves 26 de febrero.

Sedapal realizará corte de agua en Lima Cercado

Debido a trabajos de empalme, el sector 41 de Lima Cercado sufrirá corte de agua este jueves 26 de febrero. El horario de corte será de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

Urb. Avep 2da etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3ra etapa, Urb. Las Brisas 2da etapa

Cuadrante: Jr. Santa Francisca, Av. La Alborada, Jr. Rodavero, Av. Bertello, Jr. Santa Teodosia, Av. Santa Bernardita

Comas sin agua este jueves 26 de febrero

El sector 349 de Comas no contará con el servicio de agua potable este jueves 26 de febrero, ya que Sedapal realizará trabajos de limpieza de reservorio. El horario de corte es de 12:00 m. a 8:00 p. m.

A.H. Collique

Cuadrante: A.H. Collique 4ta zona, Comité Vecinal 89 y 99, A.H. Collique IV zona, A.H. Nueva Generación 2000.