Corte de agua este lunes 23 de febrero: horarios y zonas de la suspensión, según Sedapal

¡A juntar agua! Una mala noticia llegó para los ciudadanos de Lima, y es que durante el próximo inicio de semana algunas zonas tendrán que reunir reservas del recurso hídrico porque se ha confirmado la programación de un nuevo corte que durará hasta por 8 horas.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció a través de su canal de difusión de WhatsApp, que los vecinos y vecinas de Comas, deberán tomar sus respectivas precauciones ante la falta de agua que habrá el día lunes 23 de febrero.

Frente a la situación, la entidad encargada detalló que no todo el distrito será afectado, sino solo ciertos sectores. Conoce AQUÍ si estás incluido en los puntos perjudicados y qué medidas tener en cuenta para evitar inconvenientes a lo largo de la fecha.

Corte de agua, 23 de febrero

La información brindada por Sedapal, menciona que en Comas se llevarán a cabo determinadas acciones de limpieza de reservorio, por lo cual es clave que se suspenda el servicio por unas cuantas horas.

Corte de agua será el 23 de febrero en Comas / FOTO: Sedapal

Zonas afectadas: A.H. Amistad Unida, A.H. Collique, A.H. Collique II, A.H. 13 de Enero, A.H. Manuel González Prada, P.J. Milagro de Jesús y P.J. Santa Cruz.

Sector: 348

Horario del corte: a partir de las 12:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.

¿Qué hacer si el restablecimiento demora?

En el caso de que el servicio no sea repuesto en el horario establecido, puedes comunicarte con algún asesor de Sedapal e informarlo, esto mediante el Aquafono (317-8000).

De esta manera podrás tener atención por parte de la entidad y no necesitarás desplazarte hacia sus oficinas para enterarte de las últimas incidencias en relación a las interrupciones que se suscitan por diferentes motivos.

Recomendaciones ante corte de agua

La clave ante un corte de agua advertido, es almacenar agua potable en recipientes limpios y tapados, lavar la ropa y platos con antelación, y reducir el uso del inodoro, priorizando también la higiene y el consumo seguro del recurso.