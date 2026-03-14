Pablo Sabbag y su inédito comentario sobre volver a Alianza Lima: "La peor fanaticada"

La hinchada aún recuerda al delantero Pablo Sabbag. Fiel a su estilo, el exdelantero de Alianza Lima volvió a responder mensajes de los hinchas blanquiazules, donde se le consultó sobre su posible vuelta a La Victoria. Ante ello, el actual jugador del Al-Ahli, equipo de la primera división de Libia, tuvo una tajante respuesta al señalar que fue la peor hinchada que ha podido tener.

No obstante, comentó que eso es algo que diría una persona que no sabe lo que es estar en Alianza, pues se sabe que Sabbag en varias oportunidades ha manifestado su deseo de volver al cuadro blanquiazul y esta vez no fue la excepción. Además, destacó que cuando se trata de Alianza siempre saldrá un sí de su boca por todas las cosas bonitas que ha vivido ahí.

Pablo Sabbag sobre su regreso a Alianza Lima

En un primer momento, el delantero asustó a sus seguidores teniendo un fuerte comentario sobre la hinchada de Alianza. “¿Volver a Alianza Lima? ¿Pa qué?, si es la peor fanaticada que he tenido Eso es lo que diría un jugador que no tiene ni idea de lo que es el mundo de Alianza”, empezó diciendo.

No obstante, segundos después aclaró que eso sería algo que diría una persona que no ha formado parte del club, resaltando que cuando estuvo con los blanquiazules llegó a ser campeón del Torneo Apertura, además de jugar siempre en estadios llenos.

“En el club tuve la oportunidad de vivir los momentos más felices de mi carrera, metí muchos goles, salimos campeones del Torneo Apertura, todos los partidos jugábamos a estadio lleno y la verdad es que creo que es la hinchada más fiel que he visto en toda mi carrera, porque a pesar de que llevo un año fuera del equipo, sigo recibiendo mensajes bonitos. Para mí siempre será un sí cuando se trata de Alianza y espero que Dios y la vida me permitan volver a jugar en el equipo antes de retirarme del fútbol”.

Además, el ‘Jeque’ pidió ayuda a sus seguidores, pues como se sabe, el delantero también se dedica a la música, por lo que aprovechó la oportunidad para promocionarla.

¿Cómo le fue a Pablo Sabbag en Alianza Lima?

Durante su paso en Alianza, el colombiano con nacionalidad siria, logró disputar un total de 43 partidos donde marcó 14 goles y ayudó con 2 asistencias.