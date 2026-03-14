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¿El partido de Universitario vs Alianza Lima en el Monumental puede jugarse sin público?
Los hinchas de Universitario cometieron acto racista ante UTC en el Estadio Monumental y ahora la pregunta es si el clásico ante Alianza Lima en el recinto de Ate se jugará sin público.
Universitario de Deportes disputará una nueva edición del clásico peruano ante Alianza Lima por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, tras los actos de racismo ocurridos por los hinchas del cuadro merengue hacia un jugador de UTC en el Estadio Monumental, la gran incógnita ahora es si el recinto de Ate tendrá público en el duelo de compadres.
PUEDES VER: La fuerte sanción que puede recibir Universitario tras insultos racistas a futbolista de UTC
¿El partido de Universitario vs Alianza Lima en el Estadio Monumental puede jugarse sin público?
Si bien todavía no se hace formal un reclamo hacia la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el ente puede tomar cartas en el asunto de oficio para así castigar a Universitario con dos fechas de local sin público.
Eso significaría que el cuadro merengue tenga que disputar el partido ante Alianza y cumplir su primera fecha de suspensión sin hinchas en el Estadio Monumental de Ate.
El clásico nacional entre Universitario y Alianza Lima puede disputarse sin hinchas si la Comisión Disciplinaria sanciona con dos fechas sin público por actos racistas
En caso se investigue y no se concrete que realmente hubo actos racistas de los fanáticos de Universitario hacia el jugador de UTC, el clásico nacional por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 sí podrá contar con público.
Alianza Lima puede pedir sanción a Universitario por actos de racismo
Tras concretarse sanciones a Javier Rabanal y Jairo Concha por parte de la Comisión Disciplinaria ante el pedido formal de Alianza Lima, ahora los íntimos pueden realizar nuevamente una queja hacia los hechos ocurridos en el Estadio Monumental para así disputar el clásico sin hinchas locales.
Por otro lado, UTC y hasta la misma entidad de disciplina pueden tomar cartas en el asunto para ver si amerita sanción o no a Universitario de Deportes por los supuestos insultos racistas de sus hinchas hacia un jugador del cuadro cajamarquino.
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