La fuerte sanción que puede recibir Universitario tras insultos racistas a futbolista de UTC

Universitario de Deportes consiguió una victoria agonizante de 2-0 ante UTC por la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, el encuentro se volvió oscuro en los minutos finales, luego de que los hinchas del cuadro merengue comenzaran a lanzar comentarios racistas hacia un futbolista del equipo de Cajamarca. Por esa razón, ahora el club merengue podría recibir una fuerte sanción por la Comisión Disciplinaria.

La fuerte sanción que puede recibir Universitario tras insultos racistas de los hinchas cremas a futbolista de UTC

Club Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) tiene la opción de hacer un reclamo formal ante el ente de disciplina de la Liga 1 para pedir sanciones en contra de Universitario por los actos de racismo ocurridos en el Estadio Monumental

En caso la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol decida por proceder con la queja, Universitario de Deportes puede ser sancionado con dos partidos en el Estadio Monumental sin hinchas y una multa económica con valor de 20 UIT.

Universitario puede ser sancionado por actos racistas de sus hinchas con 2 fechas sin público en el Estadio Monumental y una multa de 20 UIT

Como un antecedente más cercano a un acto de racismo en un encuentro de la Liga 1 se debe recordar el duelo sostenido entre Sporting Cristal y Cusco FC en donde el partido se vio manchado por comentarios discriminatorios hacia jugadores del cuadro cusqueño por parte de los fanáticos celestes.

Tras ello, el cuadro del Cusco decidió hacer una queja formal ante la Comisión Disciplinaria y el ente decidió sancionar con una multa de 20 UIT al club rimense y al mismo tiempo con dos partidos sin público en el Estadio Alberto Gallardo.

Hinchas de Universitario fueron racistas con jugador de UTC

A los 90 minutos del Universitario vs UTC, el árbitro Michael Espinoza decidió por activar el protocolo contra el racismo por insultos de hinchas hacia un jugador del cuadro de Cajamarca en el Estadio Monumental de Ate.