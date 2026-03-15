Fue canterano en Universitario y ahora destaca a Sporting Cristal: "Estoy haciendo historia"

Universitario de Deportes ha tenido a diversos futbolistas dentro de su historia que empezaron en las divisiones menores del club; sin embargo, debido al poco protagonismo y falta de oportunidades, decidieron fichar por el clásico rival. Ese es el caso de Írven Ávila, quien tras varias temporadas en el cuadro celeste, olvidó su pasado en la crema y ahora destaca en Sporting Cristal.

Fue la futura promesa en Universitario y ahora se rinde en elogios ante Sporting Cristal

Ávila volvió a anotar con Cristal en el duelo ante Sport Boys por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 y tras ello fue consultado por diversos medios sobre su actuación.

El delantero fue preguntado de forma directa cómo vivió el encuentro ante la escuadra chalaca y, asimismo, dejó un firme mensaje sobre su trayectoria en el club celeste.

Írven Ávila dejó en claro que al anotar su gol número 142 con la camiseta de Sporting Cristal siente que está haciendo historia y espera seguir brindando más alegrías a los hinchas cerveceros.

Írven Ávila se fue de Universitario y ahora destaca en Sporting Cristal convirtiendo su gol 142

“Estoy haciendo historia con Sporting Cristal, sin buscarlo. Solo hago lo que me gusta y trato de darle ese cariño a la gente que me quiere, y eso se valora el doble”, afirmó.

Asimismo, el ‘Cholito’ Ávila se refirió al duelo sostenido ante Sport Boys, afirmando que el equipo en conjunto fue lo más destacado del encuentro; sin embargo, son conscientes de que tienen que mejorar para buscar el título nacional.

“Creo que hoy la gran figura del partido fue el equipo. Necesitábamos un triunfo de esta manera, contundente. Se hicieron cosas buenas y nos vamos felices y contentos”, afirmó.

“Somos autocríticos, sabemos que tenemos cosas por mejorar. Hoy tratamos de corregir eso, se hicieron las cosas mucho mejor y producto de eso es la victoria”, concluyó.

Írven Ávila anotó su gol número 142 y está a 6 goles de igualar al ídolo de Sporting Cristal, Alberto Gallardo

¿Cuántos goles tiene Írven Ávila en Sporting Cristal?

Írven Ávila ha jugado en distintas etapas de su carrera en Sporting Cristal; sin embargo, en todas ha sido goleador del equipo, por lo que en la actualidad, 2026, desde su inicio en 2012, cuenta con 142 goles en 443 partidos disputados.