En el tramo final del partido entre Universitario vs UTC por la fecha 7 de la Liga 1 2026 se activó el protocolo antirracismo por presuntos gritos discriminatorios en contra de un jugador del cuadro cajamarquino. Ante ello, el Ministerio de Cultura ha decidido pronunciarse de manera oficial en un comunicado anunciando medidas por los hechos sucedidos en el Estadio Monumental.

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Ministerio de Cultura toma determinante medida tras presunto racismo en el Universitario vs UTC

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, el Ministerio de Cultura lamentó que se haya detenido brevemente el encuentro por un presunto acto de racismo en contra de un jugador de UTC por parte de hinchas de Universitario.

Asimismo, anunció que tomarán acciones tras lo sucedido en el Estadio Monumental. Sin embargo, aún no se prevé algún tipo de sanción en contra de los cremas o su recinto deportivo, sino que pedirán información e investigarán los hechos para esclarecer la situación.

Ministerio de Cultura se pronuncia por presunto acto de racismo en el Universitario vs UTC

“El Ministerio de Cultura solicitará información a las autoridades competentes, entre ellas el Club Universitario de Deportes, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la Liga de Fútbol Profesional, a fin de dar seguimiento y garantizar que estos hechos sean esclarecidos y, de corresponder, sancionados conforme a la normativa vigente”, mencionaron sobre el final del comunicado.

No obstante, anunció que de encontrarse culpables por estos sucesos, ejecutarán las sanciones pertinentes de acuerdo al marco legal.

Universitario se pronuncia tras supuesto acto racista

Luego de la polémica generada, el administrador Franco Velazco salió ante la prensa a señalar que no se registraron ningún tipo de grito despectivo durante la ejecución del penal, sino que en realidad la barra gritaba “Tunche”, pidiendo que José Rivera ejecute el penal.

“A la hora de patear el penal, la tribuna pide al Tuche y piden varias veces y uno de los jugadores del UTC se acerca al árbitro y le dice: mira me están diciendo un término racista. Valera se acerca al juez y dice: "están diciendo esto: 'Tunche'. El árbitro no escuchó ninguna expresión racista. Solo activó el protocolo por lo que el futbolista de UTC acusó", indicó el directivo.