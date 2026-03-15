Carlos Bustos, DT de UTC, dio rotundo calificativo a Universitario tras derrota: "Siempre es..."

En un emocionante encuentro, Universitario se quedó con una sufrida victoria ante UTC por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este partido no estuvo exento de polémica, pues hubo dos expulsados y el 'Gavilán del Norte' reclamó un penal en los últimos minutos. Tras ello, el DT Carlos Bustos habló sin filtros y dio una impactante opinión de los cremas.

Carlos Bustos, DT de UTC, dio rotundo calificativo a Universitario

Una vez finalizó el partido en el Estadio Monumental de Ate, el técnico de UTC, Carlos Bustos se pronunció en conferencia de prensa y analizó la derrota de su equipo.

El argentino no dudo en remarcar que Universitario fue un rival muy complicado. Sin embargo, también señaló que era una gran oportunidad para sumar puntos, considerando que los cremas no atraviesan su mejor momento de forma y le ha costado generar juego.

Video: Inka Digital TV

"Un partido difícil, ya sabemos que venir acá siempre es difícil, jugar un rato con uno menos también. Creo que es un partido que si lo ejecutábamos mejor, hubiésemos tenido más chances, cuando pudimos jugar con el balón le costaba al rival recuperar. Jugar con uno menos influyó en gran parte. Hoy a Universitario le cuesta mucho mover el balón de lado a lado", enfatizó.

Carlos Bustos cuestionó el arbitraje por un supuesto penal no cobrado

Del mismo modo, Bustos cuestionó al arbitraje de Michael Espinoza, pues consideró que existió un penal en los últimos minutos en contra de Orlando Núñez, sin embargo la jugada no terminó siendo revisada. Además, expresó su rechazo a los gritos discriminatorios de los hinchas sobre el final del duelo.

"Antes del caso de discriminación, que estoy en desacuerdo de que ocurra. Pero, antes de eso había un penal para nosotros, evidentemente no lo revisan. Antes de que convierta Universitario el segundo gol había un penal sobre Nuñez", acotó.