Álex Valera sale en defensa de Concha y apunta contra Alianza Lima: "Muy cristalitos en todo"

Tras conocerse que Jairo Concha recibió dos fechas de sanción luego de la discusión que protagonizó con una parte de la grada en el estadio Alberto Gallardo, Álex Valera, figura de Universitario, salió en defensa de su compañero asegurando que el fútbol está cambiando para mal. El delantero apuntó contra quienes realizaron la denuncia y que, sorpresivamente, no fue Sporting Cristal, sino Alianza Lima.

Para el partido ante UTC, Universitario no pudo contar con Jairo Concha entre los convocados debido a la suspensión que recibió y tampoco podrá estar para el encuentro ante Comerciantes Unidos. Ante ello, Valera, uno de los referentes del plantel, salió al frente y mostró su molestia por lo ocurrido, que también afectó al entrenador Javier Rabanal.

Valera sale en defensa de Jairo Concha y apunta contra Alianza

Jairo Concha volverá a ser parte de la convocatoria de Universitario para el clásico contra Alianza Lima en el Monumental, pero por ahora, su ausencia es una de las grandes bajas del elenco crema. El destacado jugador declaró que en el partido contra Sporting Cristal se metieron con su hijo y fue por eso que reaccionó de esa manera, además de señalar que la sanción le parece injusta.

Álex Valera mostró su apoyo total a su compañero y señaló: “Creo que Jairo lo dijo en el partido le faltaron el respeto, se metieron con su hijo. Cualquier persona va a reaccionar así de esa manera. Si nos vamos a quejar por todo, cuál es la emoción, el espíritu del fútbol. Mañana más tarde celebro un gol y hago un gesto de tapándome los oídos, silenciando algo y me van a suspender cuatro fechas y está demás. Espero se pueda solucionar, creo que antes era peor y no sé por qué ahora nos hemos puestos muy cristalitos, no le voy a echar lar culpa a nadie”.

(Video: Jax Latin Media)

La resolución de la denuncia realizada por Alianza Lima se conoció un día antes del partido de Universitario y toda la institución merengue se mostró inconforme por lo establecido por la Comisión Disciplinaria.

A Jairo Concha le falta una fecha más por cumplir para su gran regreso a las canchas, mientras que Javier Rabanal tendrá que esperar tres jornadas más del Torneo Apertura para regresar al banco para dirigir al equipo.