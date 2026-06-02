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UTC sufrió la reducción de 3 puntos en la tabla del Apertura

Tabla de la Liga 1 2026 sufrió drástico cambio: así quedó el Torneo Apertura tas la reducción de 3 puntos a UTC

¡Se movió la tabla de posiciones! La Liga 1 acaba de oficializar la nueva clasificación a días de haber finalizado el Torneo Apertura 2026.

Gary Huaman
Revisa cómo quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura.
Revisa cómo quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura. | Foto: composición/Líbero
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El Torneo Apertura 2026 finalizó hace un par de días, pero la tabla de posiciones acaba de sufrir un drástico cambio y la Liga 1 tiene un nuevo colero. Antes de esta alteración, Juan Pablo II estaba en el último lugar con 16 unidades; sin embargo, tras la resolución de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF, UTC pasó a ocupar ese lugar con 13 puntos.

Alianza Lima y Universitario harán de todo por ganar el Torneo Clausura.

PUEDES VER: ¿Cuándo empieza el Torneo Clausura 2026? Confirman el regreso de la Liga 1 2026 por el título nacional

Sucede que el Gavilán del Norte sufrió la reducción de cinco puntos. Primero se le bajó dos por la deuda con Gaspar Gentile y el último martes 2 de junio le redujeron tres por deudas con el futbolista Carlo Diez. De esta manera, el cuadro cajamarquino es el nuevo colero de la clasificación de cara al inicio del Torneo Clausura 2026.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

EquipoPJDFPUNTOS
1. Alianza Lima172240
2. Los Chankas17434
3. Cienciano171233
4. Universitario17929
5. Melgar17928
6. Cusco FC17-327
7. Deportivo Garcilaso17326
8. Alianza Atlético17221
9. Comerciantes Unidos17-221
10. ADT Tarma17120
11. Sport Boys17-420
12. Sporting Cristal17-219
13. CD Moquegua17-718
14. FC Cajamarca17-517
15. Atlético Grau17-616
16. Sport Huancayo17-1016
17. Juan Pablo II17-1816
18. UTC17-513
  • SE DEDUCEN DOS (2) PUNTOS AL CLUB UTC, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN N° 14 DEL EXP. 1124-2024-B-CCRD-FPF
  • SE DEDUCEN TRES (3) PUNTOS AL CLUB UTC, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN N° 15 DEL EXP. 1124-2024-B-CCRD-FPF
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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