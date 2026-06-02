Tabla de la Liga 1 2026 sufrió drástico cambio: así quedó el Torneo Apertura tas la reducción de 3 puntos a UTC

El Torneo Apertura 2026 finalizó hace un par de días, pero la tabla de posiciones acaba de sufrir un drástico cambio y la Liga 1 tiene un nuevo colero. Antes de esta alteración, Juan Pablo II estaba en el último lugar con 16 unidades; sin embargo, tras la resolución de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF, UTC pasó a ocupar ese lugar con 13 puntos.

Sucede que el Gavilán del Norte sufrió la reducción de cinco puntos. Primero se le bajó dos por la deuda con Gaspar Gentile y el último martes 2 de junio le redujeron tres por deudas con el futbolista Carlo Diez. De esta manera, el cuadro cajamarquino es el nuevo colero de la clasificación de cara al inicio del Torneo Clausura 2026.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Equipo PJ DF PUNTOS 1. Alianza Lima 17 22 40 2. Los Chankas 17 4 34 3. Cienciano 17 12 33 4. Universitario 17 9 29 5. Melgar 17 9 28 6. Cusco FC 17 -3 27 7. Deportivo Garcilaso 17 3 26 8. Alianza Atlético 17 2 21 9. Comerciantes Unidos 17 -2 21 10. ADT Tarma 17 1 20 11. Sport Boys 17 -4 20 12. Sporting Cristal 17 -2 19 13. CD Moquegua 17 -7 18 14. FC Cajamarca 17 -5 17 15. Atlético Grau 17 -6 16 16. Sport Huancayo 17 -10 16 17. Juan Pablo II 17 -18 16 18. UTC 17 -5 13