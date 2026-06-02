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Tabla de la Liga 1 2026 sufrió drástico cambio: así quedó el Torneo Apertura tas la reducción de 3 puntos a UTC
¡Se movió la tabla de posiciones! La Liga 1 acaba de oficializar la nueva clasificación a días de haber finalizado el Torneo Apertura 2026.
El Torneo Apertura 2026 finalizó hace un par de días, pero la tabla de posiciones acaba de sufrir un drástico cambio y la Liga 1 tiene un nuevo colero. Antes de esta alteración, Juan Pablo II estaba en el último lugar con 16 unidades; sin embargo, tras la resolución de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF, UTC pasó a ocupar ese lugar con 13 puntos.
PUEDES VER: ¿Cuándo empieza el Torneo Clausura 2026? Confirman el regreso de la Liga 1 2026 por el título nacional
Sucede que el Gavilán del Norte sufrió la reducción de cinco puntos. Primero se le bajó dos por la deuda con Gaspar Gentile y el último martes 2 de junio le redujeron tres por deudas con el futbolista Carlo Diez. De esta manera, el cuadro cajamarquino es el nuevo colero de la clasificación de cara al inicio del Torneo Clausura 2026.
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
|Equipo
|PJ
|DF
|PUNTOS
|1. Alianza Lima
|17
|22
|40
|2. Los Chankas
|17
|4
|34
|3. Cienciano
|17
|12
|33
|4. Universitario
|17
|9
|29
|5. Melgar
|17
|9
|28
|6. Cusco FC
|17
|-3
|27
|7. Deportivo Garcilaso
|17
|3
|26
|8. Alianza Atlético
|17
|2
|21
|9. Comerciantes Unidos
|17
|-2
|21
|10. ADT Tarma
|17
|1
|20
|11. Sport Boys
|17
|-4
|20
|12. Sporting Cristal
|17
|-2
|19
|13. CD Moquegua
|17
|-7
|18
|14. FC Cajamarca
|17
|-5
|17
|15. Atlético Grau
|17
|-6
|16
|16. Sport Huancayo
|17
|-10
|16
|17. Juan Pablo II
|17
|-18
|16
|18. UTC
|17
|-5
|13
- SE DEDUCEN DOS (2) PUNTOS AL CLUB UTC, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN N° 14 DEL EXP. 1124-2024-B-CCRD-FPF
- SE DEDUCEN TRES (3) PUNTOS AL CLUB UTC, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN N° 15 DEL EXP. 1124-2024-B-CCRD-FPF
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