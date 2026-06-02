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Alianza Lima vs Universitario: confirman fecha del segundo clásico por el Torneo Clausura 2026
¡Ya se sabe cuándo jugarán Alianza Lima y Universitario de Deportes! Se acaba de confirmar el retorno del Torneo Clausura 2026 y también la fecha del segundo clásico en Matute.
Con la confirmación del inicio del Torneo Clausura 2026, ya se sabe cuándo se llevará a cabo el segundo clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Debido a que el primero se jugó en el Estadio Monumental y acabó con victoria crema por 1-0, ahora los íntimos harán de locales y buscarán cobrarse una revancha y quedarse con un triunfo para darle toda una alegría a sus hinchas.
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Debido a que Alianza Lima se consagró campeón del Torneo Apertura, ahora es Universitario el que tiene la obligación de quedarse con el Clausura y forzar finales; de lo contrario, se quedará con las ganas de celebrar el tetracampeonato y los blanquiazules harán de todo para no jugar play-offs y coronarse como campeones nacionales de manera directa.
¿Cuándo jugarán Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Clausura 2026?
El segundo clásico entre Alianza Lima vs Universitario se jugará en la novena fecha del Torneo Clausura 2026 que se llevará a cabo entre el 11 y 14 de septiembre. Debido a que los íntimos han estado jugando de local los días sábados, todo hace indicar que el choque entre blanquiazules y cremas sería el sábado 12 a las 8.30 p. m. en el Alejandro Villanueva.
Universitario se quedó con la victoria ante Alianza Lima en la ida.
¿Cuándo empieza el Torneo Clausura 2026?
El Torneo Clausura 2026 arrancará en la misma semana en la que acaba la Copa Mundial de la FIFA, el 19 de julio. Es decir, la primera fecha comenzará el viernes 17 y culminará el lunes 20. Además, se tiene previsto que dure hasta el 22 de noviembre.
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