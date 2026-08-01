Recientemente, un hombre fue detenido tras ser acusado de amenazar con un cuchillo a un agente de policía fuera de servicio durante un intento de robo en un Walmart de San Antonio, Estados Unidos. La intervención de las autoridades locales se realizó luego de recibir un aviso que permitió identificar al sospechoso, quien ahora enfrenta cargos por su conducta delictiva. A continuación, más detalles.

Walmart: arrestan a sospechoso de robo, quien estaba armado con un cuchillo y amenazó a agente

KENS 5 y otros portales internacionales compartieron información relevante sobre este caso. Según los informes, Pedro Pastrano Rojas enfrenta acusaciones de robo tras un incidente en el Walmart de Vance Jackson.

Walmart: arrestan a sospechoso de robo, quien estaba armado con un cuchillo y amenazó a agente. / Foto Univisión.

De acuerdo con la información adicional de la policía de San Antonio, un empleado de la tienda observó a Rojas intentando sustraer unas gafas de sol y trató de detenerlo, con la colaboración de un agente de policía del distrito escolar independiente de Eagle Pass, quien se encontraba fuera de servicio y actuaba como guardia de seguridad.

Frente a ello, según los investigadores y las primeras informaciones, Rojas entregó las gafas antes de sacar un cuchillo y amenazar a ambos hombres, lo que le permitió escapar del lugar. Luego, la organización Crime Stoppers difundió imágenes del sospechoso, solicitando la colaboración del público para su identificación.

Tras un mes de intensa búsqueda, la policía recibió un aviso que llevó a la identificación de Rojas, quien fue arrestado en relación con el caso. No obstante, no se conoce más sobre su arresto y próxima audiencia.

¿Por qué suceden robos en Walmart?

Los robos en Walmart se deben a diversos factores que facilitan el hurto. Uno de los principales es el uso de cajas de autocobro, donde tanto los errores humanos como el escaneo intencionalmente omitido de productos contribuyen a un aumento en las pérdidas.

Además, la gran afluencia de clientes dificulta la vigilancia efectiva, lo que permite que se lleven a cabo estos actos delictivos con mayor facilidad. El crimen organizado también juega un papel crucial en este fenómeno. En tanto, el descuido en áreas comunes, como las zonas de paquetería o las entradas evidencian vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por los ladrones.