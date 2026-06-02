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Christian Cueva se perfila a dejar Juan Pablo II y avanza su fichaje por club campeón: "Contrato"

Christian Cueva empieza a alejarse de Juan Pablo II para el Torneo Clausura y se reveló que ya pactó su llegada a un histórico club de la Liga 1 en busca de la gloria.

Angel Curo
Christian Cueva se perfila a dejar Juan Pablo II y avanza su fichaje por club campeón
Christian Cueva se perfila a dejar Juan Pablo II y avanza su fichaje por club campeón | Composición: Líbero
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El mercado de fichajes del Torneo Clausura ya empezó a moverse y esta vez uno de los protagonistas es Christian Cueva. El volante nacional es actualmente una de las figuras de Juan Pablo II, pero se reveló que busca su salida para concretar su llegada a un club campeón de la Liga 1. Te contamos los detalles.

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Christian Cueva avanza su fichaje por club campeón de la Liga 1

El popular 'Aladino' ha sido vinculado con distintos clubes del fútbol peruano, luego de revelarse que no está del todo a gusto en Juan Pablo II y uno de los equipos que lo pretende es Sport Boys. En ese sentido, el periodista Carlos Hernández sorprendió a los hinchas al revelar que ya tendría todo encaminado con los rosados.

De acuerdo con lo señalado por el periodista deportivo, Christian Cueva ya tiene un acuerdo de palabra con la 'Misilera' y ahora busca quedar libre de su club para poder concretar su llegada al puerto chalaco. De concretarse, la idea es que su contrato sea por los seis meses restantes de la temporada.

Christian Cueva, Sport Boys, Liga 1

Christian Cueva ya tiene un acuerdo de palabra con Sport Boys

Christian Cueva le dio su palabra a Boys. Primero está resolviendo su salida de Juan Pablo II. Si queda libre, el contrato con los rosados será inicialmente por seis meses. También existe la posibilidad de que salga a préstamo, reveló el comunicador en su cuenta de ‘X’.

No obstante, Hernández también reveló que, si no se logra concretar la liberación de Cueva, una de las opciones sería buscar su préstamo para el Torneo Clausura.

Cabe señalar que el mundialista con la selección peruana es uno de los deseos del DT Carlos Desio, quien en más de una ocasión reveló su intención de ficharlo y tenerlo en sus filas.

Números de Christian Cueva en esta temporada

Christian Cueva ha tenido una gran regularidad en las filas de Juan Pablo II, donde ha sumado 15 partidos en el Torneo Apertura, siendo vital para mover los hilos del equipo. En sus estadísticas, el volante registra dos goles y tres asistencias, siendo el segundo más influyente del equipo.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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