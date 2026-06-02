Atlético Grau sorprendió a todos le dio una pésima noticia a Universitario: "No van a..."

El mercado de Universitario de Deportes se viene moviendo en cuanto a fichajes y salidas con el fin de llegar en óptimas condiciones al Torneo Clausura, que es su última chance si quiere mantener latente el sueño del tetracampeonato. Recientemente se conoció que uno de los objetivos del cuadro crema es fichar a Raúl Ruidíaz, actualmente en Atlético Grau.

A propósito del Patrimonio de Piura, en el segundo semestre tiene como objetivo principal salvarse de la baja. Durante varias semanas estuvo en zona de descenso y ahora, gracias a una mejor diferencia de goles, está fuera de la zona roja, aunque no está ni de cerca salvado de perder la categoría.

Por eso, de acuerdo con la información de Gustavo Peralta en 'Modo Fútbol', Atlético Grau ha decidido jugar en la localidad piurana de La Matanza, donde también afrontará los llamados partidos importantes, como el que sostendrá ante Universitario, e incluso está dispuesto a jugar sin público.

"Grau va a jugar el Clausura en la Matanza, que queda como a 45 minutos del centro de Piura y los partidos con equipos grandes, específicamente con la ‘U’, no van a ir a Trujillo, se van a jugar en La Matanza, así sea puerta cerrada, por sacar un provecho deportivo ya que están peleando el descenso", sostuvo el comunicador.

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Recordemos que equipos como Grau, Alianza Atlético y Juan Pablo II han decidido mudar sus localías a Trujillo cuando enfrentan a Alianza Lima y Universitario, esto buscando un mayor ingreso por taquilla. Sin embargo, ante la necesidad de sumar puntos, todo apunta a que esta vez los ‘Albos’ priorizarán los resultados deportivos.

De confirmarse esta medida, Universitario deberá jugar en el calor de la región de Piura y ya no en el estadio Mansiche, como lo hizo ante Alianza Lima en el Apertura, lo que supondrá para los ‘merengues’ una mayor exigencia comparada con el clima moderado y el ambiente de localía que iba a significar su visita a la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’.

¿Cuándo juega Universitario vs Atlético Grau en La Matanza?

Universitario visitará a Atlético Grau en la fecha 15 del Torneo Clausura y, si bien este duelo no tiene fecha confirmada, todo apunta a que se jugará en noviembre. De mantenerse la planificación del Patrimonio de Piura, este encuentro se disputará en el estadio Ambrosio Maco Arroyo, del distrito de La Matanza, región Piura.