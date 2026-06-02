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Hernán Barcos dejó Cajamarca y rompió su silencio sobre su fichaje por Sporting Cristal: "Estoy..."

Hernán Barcos fue captado a su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez y sorprendió con su respuesta ante las consultas por su fichaje con Sporting Cristal para el Torneo Clausura.

Angel Curo
Hernán Barcos dejó Cajamarca y rompió su silencio sobre su fichaje por Sporting Cristal
Hernán Barcos dejó Cajamarca y rompió su silencio sobre su fichaje por Sporting Cristal | Inka Digital TV | Composición: Líbero
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Sporting Cristal está cerca de dar un batacazo en el mercado de pases de cara al Torneo Clausura 2026, luego de que se revelara que está a solo detalles de concretar el fichaje de Hernán Barcos y así potenciar su ofensiva. Ante ello, el 'Pirata' dejó la ciudad de Cajamarca y no dudó en pronunciarse sobre los rumores que lo vinculan con los rimenses.

Los fichajes, renovaciones y rumores de Sporting Cristal para el Torneo Clausura.

PUEDES VER: Fichajes Sporting Cristal 2026: Refuerzos, salidas y rumores para el Torneo Clausura

Hernán Barcos rompió su silencio sobre su fichaje por Sporting Cristal

La etapa de Hernán Barcos en FC Cajamarca llegó a su fin tras la culminación del Torneo Apertura. Luego de abandonar la ciudad, el experimentado delantero fue captado a su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez por las cámaras de Inka Digital TV, donde fue consultado sobre los rumores que rodean su futuro.

En las últimas semanas, el nombre del atacante argentino ha sido vinculado con Sporting Cristal, que busca reforzarse para escapar de la zona de descenso en el Torneo Clausura. Sin embargo, al ser consultado sobre si su presencia en Lima tenía relación con una posible negociación con los celestes, Barcos optó por no alimentar las especulaciones.

Video: Inka Digital TV

"¿Eh? No amigo, estoy de vacaciones", fue la contundente respuesta que dio el goleador, descartando dar mayores detalles sobre su situación deportiva.

Asimismo, el delantero de 42 años volvió a ser interrogado sobre el próximo paso de su carrera. No obstante, mantuvo la misma postura y aseguró que todavía no ha tomado una decisión definitiva. "No sé cuál será mi futuro todavía, cuando tenga algo les digo", señaló.

De esta manera, Hernán Barcos dejó abierta la incógnita sobre su próximo destino, mientras continúan creciendo los rumores que lo vinculan con diversos clubes del fútbol peruano de cara al Torneo Clausura.

¿Cuándo será presentado Hernán Barcos con Sporting Cristal?

En los últimos días trascendió que el ‘Pirata’ ya tiene un acuerdo cerrado con Sporting Cristal para esta temporada, por lo que es cuestión de tiempo para que firme su contrato y se convierta en celeste. Esto, puede efectuarse en el transcurso de esta semana.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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