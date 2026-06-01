¿Qué es lo que falta para que Hernán Barcos sea jugador de Sporting Cristal?

La novela de Hernán Barcos parece entrar en su capítulo final. Sporting Cristal alcanzó un entendimiento de palabra con el delantero y todo apunta a que será uno de los principales refuerzos celestes para afrontar el Torneo Clausura, donde el objetivo será pelear el título nacional.

Solo faltan detalles

El popular 'Pirata' ya dejó Cajamarca y actualmente se encuentra resolviendo la documentación necesaria para quedar libre de su anterior club. Una vez completado ese proceso, pasará los exámenes médicos de rigor antes de firmar su contrato y ser anunciado oficialmente por Sporting Cristal.

Desde La Florida consideran que la experiencia y capacidad goleadora del atacante pueden ser determinantes para fortalecer un plantel que busca recuperar protagonismo en la segunda parte de la temporada.

Contrato con opción de extensión

En principio, el vínculo sería hasta diciembre de este año. Sin embargo, contempla una cláusula que permitiría extender la relación contractual hasta junio del 2027 si el delantero cumple determinados objetivos deportivos tanto a nivel individual como colectivo.

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Barcos también comunicó a su entorno más cercano que decidió aceptar la propuesta rimense por encima de otras alternativas que manejaba en el mercado, entre ellas una oferta de San Martín.

¿Cómo le fue en el Apertura con FC Cajamarca?

El atacante deja FC Cajamarca luego de firmar un destacado Torneo Apertura. En 17 partidos disputados anotó nueve goles y se consolidó como una de las principales figuras del campeonato. Ahora buscará trasladar ese rendimiento a Sporting Cristal y convertirse en una de las cartas de gol para el Clausura.