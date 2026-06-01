¿Cuándo juega Perú vs Haití por el partido amistoso internacional?

El modo selección peruana se activa con los partidos que asumirá en la fecha FIFA de junio frente a Haití y posteriormente a España, en enfrentamientos claves para iniciar con las conclusiones de ‘Mano’ Menezes de cara a afianzar el equipo que jugará en las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

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¿Cuándo juega Perú vs Haití?

La selección peruana volverá a la acción en la fecha FIFA de junio cuando se enfrente a Haití en un partido amistoso internacional programado para el viernes 5 de junio en el NU Stadium de Miami.

¿A qué hora juega Perú vs Haití?

El compromiso está previsto para las 19:00 horas de Perú y servirá para que ambos equipos lleguen con mejores sensaciones a sus próximos desafíos, la ‘Blanquirroja’ a afianzar su base, mientras que Haití se prepara para el Mundial 2026.

Mano Menezes es el entrendor de Perú.

¿Dónde ver Perú vs Haití?

La transmisión del encuentro amistoso entre Perú vs Haití estará a cargo de América TV y ATV en señal abierta. Mientras que Movistar lo transmitirá por su señal de cable.

Previa del Perú vs Haití:

El conjunto dirigido por Mano Menezes afrontará este encuentro con la necesidad de mostrar una mejor versión futbolística luego de una serie de resultados que no han sido los esperados. La selección peruana buscará aprovechar este amistoso para corregir aspectos de su juego y recuperar confianza.

En su presentación más reciente, La ‘Bicolor’ igualó 2-2 frente a Honduras el pasado 31 de marzo. En aquel compromiso destacó Jairo Vélez, autor de los dos goles de la escuadra nacional. Por su parte, Haití también viene de un empate, tras igualar 1-1 ante Islandia en la misma fecha.

El choque en Miami será una nueva oportunidad para medir fuerzas entre dos selecciones que tienen objetivos importantes en el corto plazo. En el caso de Haití, el amistoso será parte de su preparación antes de disputar la Copa del Mundo 2026.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta al 4 de junio de 2016, cuando se enfrentaron por la Copa América Centenario. Aquella vez, Perú se quedó con la victoria por 1-0 gracias a una anotación de Paolo Guerrero.