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Maxloren Castro fue convocado de urgencia por la selección peruana tras lesión de Valera

La FPF anunció que el extremo de Sporting Cristal reemplazará al delantero de Universitario para los amistosos ante España y Haití.

Antonio Vidal
Maxloren Castro fue convocado por la selección peruana. Foto: composición Líbero/FPF
Maxloren Castro fue convocado por la selección peruana. Foto: composición Líbero/FPF
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Mediante sus redes sociales, la FPF anunció la convocatoria de emergencia de Maxloren Castro, quien se unirá a la selección peruana para los amistosos contra España y Haití tras la lesión de Álex Valera. Como se recuerda, el delantero de Universitario sufrió un duro choque durante el desarrollo del compromiso contra Sport Huancayo, por lo que es posible que su lesión esté relacionada con este hecho.

Debido a esto, el extremo de Sporting Cristal tendrá la oportunidad de ocupar su lugar para estos compromisos de la fecha FIFA, donde se espera que pueda demostrar el gran rendimiento que viene mostrando.

Alex Valera fue desconvocado de la selección peruana por lesión. Foto: composición Líbero

PUEDES VER: Alex Valera fue desconvocado de la selección peruana por lesión y no jugará amistosos por fecha FIFA

Maxloren Castro es convocado por la selección peruana

La Federación Peruana de Fútbol informa la convocatoria del futbolista del club Sporting Cristal, Maxloren Castro, para los amistosos internacionales ante las selecciones de Haití y España”, informó la FPF mediante un comunicado.

Comunicado de la FPF sobre Maxloren Castro

Comunicado de la FPF sobre Maxloren Castro

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

La selección peruana afrontará primero el amistoso ante Haití el viernes 5 de junio en Miami, Estados Unidos. Posteriormente, se medirá frente a España el lunes 8 del mismo mes en Puebla, México.

¿Dónde ver los partidos de Perú en vivo?

Los encuentros amistosos de Perú programados para junio podrán verse tanto por televisión abierta como por cable. Entre las señales encargadas de la transmisión figuran América TV, ATV y Movistar Deportes, brindando a los aficionados distintas alternativas para seguir los partidos desde sus hogares.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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