Universitario busca dar el golpe y avanza con fichaje de dos jugadores para el Clausura: "Se contactó"

Universitario de Deportes le puso fin a la primera parte de la temporada, en la que se quedó sin el título del Torneo Apertura 2026. Los merengues saben que deben potenciar su plantel en este mercado de pases para meterse en la pelea por el tetracampeonato de la Liga 1. En ese sentido, se conoció que avanzan en la incorporación de dos talentosos jugadores nacionales.

Universitario avanza con fichaje de dos jugadores para el Torneo Clausura

Luego de la victoria de los cremas ante Sport Huancayo, el periodista Gustavo Peralta reveló detalles sobre las incorporaciones que plantea Universitario para el Torneo Clausura. En ese sentido, señaló que ya iniciaron las gestiones para contratar a los jugadores Piero Magallanes y Adrián Quiroz.

Según explicó el hombre de prensa, la dirección deportiva ya se puso en contacto con el atacante del 'Rojo Matador' y confía en que en los próximos días haya avances. Además, precisó que el club remitirá una carta de intención a Los Chankas para dar inicio a las negociaciones formales por el volante.

Adrián Quiroz y Piero Magallanes suenan como fichajes para Universitario

"Contaba lo de Piero Magallanes, porque sé que ha habido una consulta por su situación, esto de manera personal no con Huancayo. Veremos si avanza en unos días. La 'U' se contactó con gente de Los Chankas por Adrián Quiroz, se ha acordado enviar una carta de intención de fichaje", señaló el citado comunicador.

La idea de Universitario es potenciar su mediocampo y reforzar su plantel para el segundo tramo del año. Por ello, ambos jugadores son del agrado del club. Además, tras el retiro de Martín Pérez Guedes, el equipo tiene un vacío importante en la volante.

Héctor Cúper definirá fichajes y salidas en Universitario

Del mismo modo, Gustavo Peralta indicó que la llegada de los jugadores dependerá netamente de Héctor Cúper, ya que será el técnico quien analizará el plantel para definir la salida de extranjeros y las nuevas incorporaciones.

"Héctor Cúper va a decir la salida de los extranjeros y los fichajes. Él va a decidir los fichajes extranjeros y también se evalúa un elemento nacional que pueda sumar en ataque", complementó.