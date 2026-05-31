- Hoy:
- Partidos de hoy
- FC Cajamarca vs Alianza Lima
- Brasil vs Panamá
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
Cúper tuvo tajantes palabras sobre jugadores de la 'U' a pesar de victoria ante Huancayo: "Se notó..."
A pesar de la victoria de Universitario, Héctor Cúper se refirió a varios temas con respecto a sus dirigidos, esto pese al triunfo por la fecha 17.
Universitario de Deportes volvió a ganar por la mínima diferencia en su reciente compromiso contra Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Dicho encuentro tuvo un resultado de 2-1, el cual posteriormente fue analizado por Héctor Cúper en rueda de prensa.
El técnico argentino apuntó nuevamente al aspecto físico que tiene el plantel, manifestando que trabajarán en ello durante la para del torneo local.
“Todavía no tenemos un equilibrio que yo considero debe tener el equipo. Hay algunos factores que se están viendo, ya lo he notado, porque por momentos parecía que el equipo daba una cierta solides y, sobre todo, creo que parte del segundo tiempo se vio que físicamente nos costaba demasiado, era indudable, que es lo que vamos a tratar de mejorar en todo este receso que hay para hacer un trabajo no solamente físico, sino todos los detalles que no podemos mantener regularidad. por momentos se vio que el equipo estaba para cosas muy importantes y, sin embargo, terminábamos en situaciones donde había un cierto nerviosismo y eso se notó”, fueron las primeras palabras de Cúper.
Fichajes de Universitario
En otro momento, habló sobre los posibles fichajes que realice la ‘U’, para afrontar el Torneo Clausura. Dando a conocer que ya se reunió con Franco Velazco, administrador del club.
“Hemos tenido una reunión con el presidente, pero todavía no se han hablado de nombres. Es una reunión que tendremos en los próximos días”, sentenció.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90