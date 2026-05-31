Héctor Cúper y su sentenciadora postura sobre el futuro de Miguel Silveira: “No es tan fácil”

Universitario de Deportes buscará una reestructuración tras la mala campaña que ha tenido en este inicio de temporada, luego de quedar fuera del Torneo Apertura y de la Copa Libertadores. El elenco crema deberá replantear su plantel, por lo que se tiene previsto que haya salidas e incorporaciones para esta segunda mitad del año.

Bajo este contexto, uno de los jugadores que estaría previsto para salir del equipo sería Miguel Silveira. Aunque esto no es más que un rumor, lo cierto es que el brasileño no ha tenido muchos minutos y, en las oportunidades que tuvo, no ha podido demostrar un rendimiento superlativo. En una reciente conferencia de prensa, Héctor Cúper, quien habló luego de la victoria ante Sport Huancayo, se refirió al futuro de 'Miguelinho'.

El técnico argentino, dio a conocer que tendrá una conversación con el presidente para hablar sobre fichajes, algo que ya había mencionado en una conferencia anterior.

“Tengo una reunión con el presidente, vamos a hablar un poco todo de posibilidades que hay, de jugadores que puedan venir, pero todavía nombres no puedo decir”.

En este sentido, el tema de Silveira será evaluado, pues Cúper no ha podido verlo los minutos que desearía sobre el terreno de juego.

“El tema de Silveira, se pueden imaginar que llegué hace menos de 20 días, tengo que ponerme rápidamente y conocer a todos de una manera veloz y eso no es tan fácil. Puedo mirar los videos, cosas, sé que no ha jugado mucho y tengo que estar convencido del equipo que formo, las urgencias que teníamos, aunque nos ha ido mal, tengo que reconocer que quedamos fuera de la Libertadores y Sudamericana. Hay otros jugadores que prácticamente no han jugado demasiado. Eso lo evaluaremos en los próximos días y veremos cómo reorganizamos todo lo que va a ser la pretemporada y los jugadores que van a estar y los que puedan venir y los que se puedan ir”, finalizó.