- Hoy:
- Partidos de hoy
- FC Cajamarca vs Alianza Lima
- Brasil vs Panamá
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
Sekou Gassama dio contundente mensaje sobre posible salida de Universitario: "Falta de respeto"
Sekou Gassama conversó con los medios luego del final del Torneo Apertura y se refirió con firmeza a los rumores de una posible salida de Universitario.
Uno de los puntos más cuestionados en Universitario fue la incorporación de Sekou Gassama, quien ha recibido fuertes críticas de la afición debido a su bajo rendimiento y figura entre los futbolistas que se perfilan para dejar el club al término del Torneo Apertura. En ese contexto, el atacante senegalés se refirió a los rumores sobre su posible salida y dejó un mensaje contundente.
PUEDES VER: Universitario busca dar el golpe y avanza con fichaje de dos jugadores para el Clausura: "Se contactó"
Sekou Gassama dio contundente mensaje sobre posible salida de Universitario
Sekou Gassama es uno de los futbolistas que suena con fuerza para dejar Universitario tras una temporada en la que no logró cumplir las expectativas. Luego del partido ante Sport Huancayo, el delantero conversó con las cámaras de L1 MAX y se refirió tanto a las críticas recibidas como a los rumores sobre una posible salida del club.
El atacante senegalés aseguró que comprende el malestar de los hinchas por su rendimiento, aunque consideró que, en algunos casos, se le ha faltado el respeto. Asimismo, evitó entrar en polémicas por los rumores de su salida y afirmó que se encuentra tranquilo respecto a su futuro.
"Hasta llegar aquí no me di cuenta de lo grande que es Universitario, agradecido con los compañeros que me han ayudado mucho. Con mucha calma, tranquilidad y trabajando. Entiendo el malestar de la gente de la 'U', pero a mi pensar, puedo entender críticas constructivas, pero he notado falta de respeto de alguno. También hubo apoyo de la gente", señaló.
"No siento nada (sobre los rumores de su salida), como digo siempre todo con mucha tranquilidad, se habla de todo, pero estoy ajeno a eso. Todo está en mano de Dios, yo sigo trabajando y tranquilo. Ahora con este pequeño parón ha seguir trabajando. Lo que vendrá pues vendrá", sentenció el atacante.
Sekou Gassama y sus números en Universitario
En esta temporada, Sekou Gassama ha disputado siete partidos con la camiseta de Universitario, pero estuvo apartado durante gran parte del curso por su evidente falta de ritmo y forma física. En sus registros, suma 222 minutos en campo y no anotó goles ni asistencias.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90