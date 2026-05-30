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Partidos de hoy EN VIVO, domingo 31 de mayo: programación, horarios y dónde ver
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán este domingo 31 de mayo. Tenemos acción en la Liga 1 con Sporting Cristal y Alianza Lima.
Si bien el mundo del fútbol cuenta los días para celebrar el Mundial 2026, hay ligas que están en desarrollo. Se cierra el Torneo Apertura de la Liga 1: Alianza Lima visitará a FC Cajamarca y Cienciano recibirá a Sporting Cristal. También habrá acción por la Copa Argentina y encuentros destacados en el Brasileirao.
Partidos de este domingo por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Melgar vs. Alianza Atlético
|L1 MAX
|13:15
|FC Cajamarca vs Alianza Lima
|L1 MAX
|15:15
|Los Chankas vs. UTC
|L1 MAX
|17:00
|Cienciano vs. Sporting Cristal
|L1 MAX
Partidos de este domingo por la Liga 2
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|AD Cantolao vs. San Martin
|Bicolor+
|13:15
|Alianza Huánuco vs. ADA Jaen
|Bicolor+
|15:30
|Unión Comercio vs. ADA Jaen
|Bicolor+
Partidos de este domingo por Copa Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:30
|Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central
|TyC Sports Internacional
|17:00
|Racing vs. Defensa y Justicia
|TyC Sports Internacional
Partidos de este domingo por la Liga de Bolivia
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Oriente Petrolero vs. Blooming
|Bet365
Partidos de este domingo por el Brasileirão
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:00
|Bragantino vs. Internacional
|Fanatiz Internacional
|14:00
|Palmeiras vs. Chapecoense
|Fanatiz Internacional
|14:00
|Vasco vs. Atlético MG
|Fanatiz Internacional
|18:30
|Cruzeiro vs. Fluminense
|Fanatiz Internacional
|18:30
|Remo vs Sao Paulo
|Fanatiz Internacional
Partidos de este domingo por la Liga Chilena
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:30
|Limache vs. Coquimbo Unido
|Bet365
|14:00
|Huachipato vs. U. Católica
|Bet365
|16:30
|O’Higgins vs. Everton
|Bet365
|19:00
|Palestino vs. Audax
|Bet365
Partidos de este domingo por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Mushuc Runa vs. Aucas
|Zapping Sports
|15:30
|Guayaquil City vs. IDV
|Zapping Sports
|18:10
|Emelec vs. U. Católica
|Zapping Sports
Amistosos internacionales para hoy
|Horarios
|Partidos
|Canales
|5:25
|Japón vs. Islandia
|Bet365
|6:30
|Singapur vs. Mongolia
|8:00
|Suiza vs. Jordania
|ESPN y Disney Plus
|9:00
|República Checa vs. Kosovo
|10:00
|Cabo Verde vs. Serbia
|10:30
|Polonia vs Ucrania
|13:45
|Alemania vs. Finlandia
|ESPN y Disney Plus
|14:30
|Estados Unidos vs. Senegal
|Disney Plus
|16:30
|Brasil vs. Panamá
Partidos de este domingo por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Albion vs. Montevideo
|Disney Plus
|13:00
|Juventud vs. Wanderers
|Disney Plus
|16:30
|Maldonado vs Nacional
|Disney Plus
Partidos de este domingo por la Liga de Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Deportivo Táchira vs. Estudiantes M.
|Bet365
|16:00
|Metropolitanos vs. Carabobo
|Bet365
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.
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