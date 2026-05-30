Partidos de hoy EN VIVO, domingo 31 de mayo: programación, horarios y dónde ver

Si bien el mundo del fútbol cuenta los días para celebrar el Mundial 2026, hay ligas que están en desarrollo. Se cierra el Torneo Apertura de la Liga 1: Alianza Lima visitará a FC Cajamarca y Cienciano recibirá a Sporting Cristal. También habrá acción por la Copa Argentina y encuentros destacados en el Brasileirao.

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Partidos de este domingo por la Liga 1

Horarios Partidos Canales 11:00 Melgar vs. Alianza Atlético L1 MAX 13:15 FC Cajamarca vs Alianza Lima L1 MAX 15:15 Los Chankas vs. UTC L1 MAX 17:00 Cienciano vs. Sporting Cristal L1 MAX

Partidos de este domingo por la Liga 2

Horarios Partidos Canales 11:00 AD Cantolao vs. San Martin Bicolor+ 13:15 Alianza Huánuco vs. ADA Jaen Bicolor+ 15:30 Unión Comercio vs. ADA Jaen Bicolor+

Partidos de este domingo por Copa Argentina

Horarios Partidos Canales 13:30 Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central TyC Sports Internacional 17:00 Racing vs. Defensa y Justicia TyC Sports Internacional

Partidos de este domingo por la Liga de Bolivia

Hora Partido Canal 15:00 Oriente Petrolero vs. Blooming Bet365

Partidos de este domingo por el Brasileirão

Horarios Partidos Canales 9:00 Bragantino vs. Internacional Fanatiz Internacional 14:00 Palmeiras vs. Chapecoense Fanatiz Internacional 14:00 Vasco vs. Atlético MG Fanatiz Internacional 18:30 Cruzeiro vs. Fluminense Fanatiz Internacional 18:30 Remo vs Sao Paulo Fanatiz Internacional

Partidos de este domingo por la Liga Chilena

Horarios Partidos Canales 11:30 Limache vs. Coquimbo Unido Bet365 14:00 Huachipato vs. U. Católica Bet365 16:30 O’Higgins vs. Everton Bet365 19:00 Palestino vs. Audax Bet365

Partidos de este domingo por la Liga Pro

Horarios Partidos Canales 13:00 Mushuc Runa vs. Aucas Zapping Sports 15:30 Guayaquil City vs. IDV Zapping Sports 18:10 Emelec vs. U. Católica Zapping Sports

Amistosos internacionales para hoy

Horarios Partidos Canales 5:25 Japón vs. Islandia Bet365 6:30 Singapur vs. Mongolia 8:00 Suiza vs. Jordania ESPN y Disney Plus 9:00 República Checa vs. Kosovo 10:00 Cabo Verde vs. Serbia 10:30 Polonia vs Ucrania 13:45 Alemania vs. Finlandia ESPN y Disney Plus 14:30 Estados Unidos vs. Senegal Disney Plus 16:30 Brasil vs. Panamá

Partidos de este domingo por la Liga de Uruguay

Horarios Partidos Canales 8:00 Albion vs. Montevideo Disney Plus 13:00 Juventud vs. Wanderers Disney Plus 16:30 Maldonado vs Nacional Disney Plus

Partidos de este domingo por la Liga de Venezuela

Horarios Partidos Canales 16:00 Deportivo Táchira vs. Estudiantes M. Bet365 16:00 Metropolitanos vs. Carabobo Bet365

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.