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Partidos de hoy EN VIVO, domingo 31 de mayo: programación, horarios y dónde ver

Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán este domingo 31 de mayo. Tenemos acción en la Liga 1 con Sporting Cristal y Alianza Lima.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY domingo 31 de mayo.
Programación de partidos que se realizarán HOY domingo 31 de mayo. | FOTO: Composición Líbero
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Si bien el mundo del fútbol cuenta los días para celebrar el Mundial 2026, hay ligas que están en desarrollo. Se cierra el Torneo Apertura de la Liga 1: Alianza Lima visitará a FC Cajamarca y Cienciano recibirá a Sporting Cristal. También habrá acción por la Copa Argentina y encuentros destacados en el Brasileirao.

Este viernes 28 de mayo se realiza el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

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Partidos de este domingo por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
11:00Melgar vs. Alianza AtléticoL1 MAX
13:15FC Cajamarca vs Alianza LimaL1 MAX
15:15Los Chankas vs. UTCL1 MAX
17:00Cienciano vs. Sporting CristalL1 MAX

Partidos de este domingo por la Liga 2

HorariosPartidosCanales
11:00AD Cantolao vs. San MartinBicolor+
13:15Alianza Huánuco vs. ADA JaenBicolor+
15:30Unión Comercio vs. ADA JaenBicolor+

Partidos de este domingo por Copa Argentina

HorariosPartidosCanales
13:30Estudiantes de La Plata vs. Rosario CentralTyC Sports Internacional
17:00Racing vs. Defensa y JusticiaTyC Sports Internacional

Partidos de este domingo por la Liga de Bolivia

HoraPartidoCanal
15:00Oriente Petrolero vs. BloomingBet365

Partidos de este domingo por el Brasileirão

HorariosPartidosCanales
9:00Bragantino vs. InternacionalFanatiz Internacional
14:00Palmeiras vs. ChapecoenseFanatiz Internacional
14:00Vasco vs. Atlético MGFanatiz Internacional
18:30Cruzeiro vs. FluminenseFanatiz Internacional
18:30Remo vs Sao PauloFanatiz Internacional

Partidos de este domingo por la Liga Chilena

HorariosPartidosCanales
11:30Limache vs. Coquimbo UnidoBet365
14:00Huachipato vs. U. CatólicaBet365
16:30O’Higgins vs. EvertonBet365
19:00Palestino vs. AudaxBet365

Partidos de este domingo por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
13:00Mushuc Runa vs. AucasZapping Sports
15:30Guayaquil City vs. IDVZapping Sports
18:10Emelec vs. U. CatólicaZapping Sports

Amistosos internacionales para hoy

HorariosPartidosCanales
5:25Japón vs. IslandiaBet365
6:30Singapur vs. Mongolia
8:00Suiza vs. JordaniaESPN y Disney Plus
9:00República Checa vs. Kosovo
10:00Cabo Verde vs. Serbia
10:30Polonia vs Ucrania
13:45Alemania vs. FinlandiaESPN y Disney Plus
14:30Estados Unidos vs. SenegalDisney Plus
16:30Brasil vs. Panamá

Partidos de este domingo por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
8:00Albion vs. MontevideoDisney Plus
13:00Juventud vs. WanderersDisney Plus
16:30Maldonado vs NacionalDisney Plus

Partidos de este domingo por la Liga de Venezuela

HorariosPartidosCanales
16:00Deportivo Táchira vs. Estudiantes M.Bet365
16:00Metropolitanos vs. CaraboboBet365

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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