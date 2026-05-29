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¿A qué hora juega Ecuador vs Arabia Saudita y dónde ver amistoso internacional?

Conoce el día, la hora y el canal de transmisión para ver el amistoso internacional entre la selección de Ecuador vs. Arabia Saudita.

Luis Blancas
Hora y dónde ver Ecuador vs Arabia Saudita
Hora y dónde ver Ecuador vs Arabia Saudita | Composición: Líbero
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La selección de Ecuador y la de Arabia Saudita se medirán en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA en el Sports Illustrated Stadium, situado en Nueva Jersey, Estados Unidos. Por ello, te informamos sobre el día, la hora y el canal de transmisión de este atractivo partido previo al Mundial.

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¿Cuándo juega Ecuador vs. Arabia Saudita por amistoso FIFA?

El partido entre Ecuador y Arabia Saudita por la fecha FIFA de junio se jugará el sábado 30 de mayo en el Sports Illustrated Stadium, en Estados Unidos.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Arabia Saudita?

El compromiso que protagonizarán las selecciones de Ecuador y Arabia Saudita está programado a las 6.30 p. m. en Perú. Asimismo, estos son los horarios en distintos países del mundo:

México: 5.30 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 6.30 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 8.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (31 de mayo del 2026)

El amistoso entre Ecuador vs Arabia Saudita se podrá ver por El Canal del Fútbol

El amistoso entre Ecuador vs Arabia Saudita se podrá ver por El Canal del Fútbol

¿Dónde ver el amistoso FIFA entre Ecuador vs. Arabia Saudita?

La transmisión del partido entre Ecuador y Arabia Saudita irá por la señal en vivo de Canal del Fútbol en todo el territorio ecuatoriano.

¿Canales de transmisión para ver Ecuador vs. Arabia Saudita, amistoso internacional FIFA?

  • Ecuador: Canal del Fútbol
  • Arabia Saudita: STC TV
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ Fanzone
  • Estados Unidos: Fanatiz
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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