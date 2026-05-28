Exdelantero de la selección ecuatoriana no descartó jugar en Universitario: "Uno de los grandes"

No es un secreto que Universitario está viendo el mercado de pases para el Torneo Clausura. Los cremas quieren reforzar su ataque y analizan opciones. Eso sí, la última palabra la tendrá el entrenador Héctor Cúper. En medio de los rumores, el nombre de Carlos Garcés sonó fuerte en el pueblo crema.

Carlos Garcés es una de las figuras de Cienciano y goleador de la Liga 1 2026. En una entrevista con RPP, el delantero ecuatoriano de 36 años habló sobre la posibilidad de firmar con Universitario.

Carlos Garcés habló sobre la posibilidad de firmar en Universitario.

"A cualquier jugador le encantaría jugar en un equipo como Universitario. Es uno de los más grandes del Perú, pero no me llamó nadie", indicó el jugador que pasó por Barcelona SC y formó parte de la selección ecuatoriana. Como era de esperarse, los hinchas señalaron que puede encajar en el conjunto estudiantil.

Carlos Garcés no descarta jugar en un club de la capital

Carlos Garcés expresó que está feliz en Cienciano, pero si le llega una oferta de un equipo de la capital, lo analizaría. Explicó que para él es una motivación que destacados clubes se fijen en su trabajo.

"Claro que me gustaría estar en un club de Lima. El primer año que llegué a Perú me llamaron clubes de la capital, pero no se ha concretado. Estoy feliz en Cienciano, pero también es bueno para mí que otros clubes me vean", contó.

Carlos Garcés: su paso por la selección ecuatoriana y valor en el mercado

Carlos Garcés formó parte de la selección ecuatoriana. Participó en la Copa América y Eliminatorias. Anotó tres goles en 135 minutos en la cancha. Su debut fue en 2017 con Jorge Célico, cuando el atacante tenía 27 años.

Actualmente, su valor en el mercado de pases es de 175 mil euros (en 2019 alcanzó el precio de 2 millones de euros) y tiene contrato con Cienciano hasta finales de 2026.