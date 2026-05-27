Sporting Cristal vs. Cerro Porteño EN VIVO por Copa Libertadores: horario, en qué canal ver y pronóstico

Momento clave de la temporada con el duelo entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño en La Nueva Olla de Paraguay por la sexta fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026. El choque que protagonizarán celestes y azulgranas se llevará a cabo el jueves 28 de mayo a partir de las 5.00 p. m. de Perú (7.00 p. m. de Paraguay), con transmisión de ESPN y Disney Plus. Asimismo, tienes la opción de seguirlo por internet en el minuto a minuto de Libero.pe.

El equipo de Zé Ricardo tiene complicadas sus opciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, ese mínimo margen es fundamental para que los rimenses consigan una victoria en La Nueva Olla y esperen que el resultado del partido entre Palmeiras y Junior los beneficie. El equipo peruano no ha tenido un gran presente en el 2026, pero a nivel internacional ha dejado buenas impresiones entre los aficionados.

Ahora, el plantel bajopontino tiene altas probabilidades de clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana, ya que es viable cerrar en la tercera casilla de la clasificación. No obstante, todo se resolverá en los siguientes 90 minutos, dado que en simultáneo se disputará el encuentro entre brasileños y colombianos.

Por el lado de Cerro Porteño, consiguió su boleto a octavos de final de la Copa Libertadores tras su heroica victoria en Brasil ante Palmeiras. Asimismo, se sumó la derrota de los celestes, que le dio matemáticamente el acceso para estar entre los mejores 16 de Sudamérica. Por ende, buscará celebrar este logro ante el mar de hinchas que se hará presente en dicho recinto deportivo.

Cerro Porteño anuncia su partido ante Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

El partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026 se juega el jueves 28 de mayo en La Nueva Olla de Paraguay. El equipo celeste sale con la necesidad de los tres puntos que le permitan, por lo menos, asegurar la clasificación a los playoffs de la Sudamericana.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

El cotejo entre el Ciclón y los celestes iniciará a partir de las 17.00 hora peruana (19.00 horas de Paraguay). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 16.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 17.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 18.00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay: 19.00 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo mediante Disney Plus a través de tu PC, Smart TV y teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Sporting Cristal vs. Cerro Porteño

Argentina: FOX Sports 3

Chile: ESPN Premium

Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay: ESPN

Colombia, Ecuador, Venezuela: ESPN 2

Centroamérica y México: ESPN 2

(VIDEO: Jordy Flores)

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs. Cerro Porteño

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Gabriel Santana, Maxloren Castro e Irven Ávila.

Cerro Porteño: Alexis Arias; Fabricio Domínguez, Rodrigo Melgajero, Lucas Quintana, Guillermo Benítez; Cecilio Domínguez, César Bobadilla, Fabrizio Peralta; Jorge Morel, Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti.

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las casas de apuestas

Sobre el papel, Cerro Porteño se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Sporting Cristal en esta última fecha de la Copa Libertadores 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS CERRO PORTEÑO EMPATE SPORTING CRISTAL Betsson 1.65 3.55 5.40 Betano 1.67 3.65 6.60 Bet365 1.62 3.70 5.75 1XBet 1.67 3.73 5.76 Doradobet 1.61 3.66 6.33

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño: historial y estadísticas