Sporting Cristal y los futbolistas que suenan como refuerzos para el Torneo Clausura

Sporting Cristal atraviesa una crisis deportiva luego de quedar lejos de pelear el Torneo Apertura y de estar cerca de los puestos de descenso de la Liga 1 2026. Por ello, la directiva rimense analiza los próximos fichajes para reforzar el plantel y ya se conocen algunos futbolistas que suenan como refuerzos.

Sporting Cristal y los futbolistas que suenan para firmar por el club para el Torneo Clausura

Hernan Barcos, Pablo Lavandeira y Beto Da Silva figuran entre los nombres que suenan como posibles incorporaciones de Cristal para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, por lo que te contamos cómo avanzan las negociaciones de cada uno de ellos con el club celeste.

Hernán Barcos es, probablemente, el futbolista que más cerca está de cerrar su llegada a Sporting Cristal ya que cuenta con acuerdo de palabra. De acuerdo con diversos periodistas, el ‘Pirata’ quiere finalizar el Torneo Apertura con FC Cajamarca y, después, firmar por el conjunto celeste para disputar el Clausura.

Sporting Cristal y Hernán Barcos tienen acuerdo de palabra para ser su flamante fichaje para el Torneo Clausura 2026

Pablo Lavandeira figura entre los futbolistas con mayores opciones de incorporarse a Cristal, debido a que en la dirigencia bajopontina ven con buenos ojos su llegada y ya iniciaron conversaciones. El argentino-peruano no ocuparía plaza, por lo que su eventual fichaje potenciaría al equipo dirigido por Zé Ricardo.

Pablo Lavandeira inició conversaciones con Sporting Cristal para ser su fichaje para el Torneo Clausura 2026

Beto Da Silva ha vuelto a aparecer ante la afición de Sporting Cristal como una alternativa para reforzar el ataque del equipo, después de que, junto con Deportivo Garcilaso, sumó cinco goles en el Torneo Apertura, un rendimiento que no ha pasado desapercibido. Además, conviene recordar que el delantero peruano ya formó parte del club del Rímac en los primeros años de su carrera futbolística.