Confirman paro de transportistas este 2 de junio por el alza del combustible: todo lo que debes saber

Una vez más, los gremios de transporte se unirán para salir a las calles en busca de respuestas del Gobierno del Perú. Se confirmó un paro nacional para este martes 2 de junio y será acatado por conductores de carga pesada, transporte urbano, interprovincial, colectivos y taxis. Te brindamos todos los detalles que debes saber sobre esta medida.

De acuerdo con lo informado, los dirigentes del sector exigen la aprobación de subsidios y decretos de urgencia que permitan reducir el impacto económico que afrontan miles de transportistas. Asimismo, los gremios aseguran que el Ejecutivo incumplió compromisos asumidos semanas atrás relacionados con ayudas para el combustible.

Los transportista exigen al Gobierno acciones urgentes frente al incremento del precio de los combustibles.

Fernando Fuentes, vicepresidente de la Unión Nacional de Transportistas, se comunicó con RPP e indicó que el principal pedido es la entrega de un subsidio mínimo de S/4 por cada galón de petróleo, monto que ayudaría a disminuir el impacto de los gastos operativos del sector.

“El Ejecutivo se había comprometido a implementar una subvención para el sector; sin embargo, hasta el momento no se han concretado medidas”, precisó la autoridad del gremio de transportistas. Asimismo, mencionó que esta movilización puede ser indefinida si no obtienen respuesta antes del martes 2 de junio.

Se sabe que el transporte público urbano y las empresas de transporte interprovincial participarán en este nuevo paro en Lima y Callao, que también se ven afectados por el alza de combustibles. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si habrá restricciones oficiales o planes de contingencia para el transporte público durante la jornada de protesta.

“No estamos pidiendo que nos regalen el dinero, sino que nos dejen con unas condiciones un poco más preferentes para el sector, porque ya tenemos una tasa que nos cobran entre dieciocho y veinticinco por ciento de intereses. Al no pagar la deuda, tengo que pagar el capital más los intereses más las penalidades y eso se ha convertido en una bola de nieve inmensa que es imposible pagar el día de hoy”, señaló Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao.