App del Banco de la Nación no funcionará HOY por 6 horas: usuarios no podrán utilizar las plataformas

En los últimos tiempos, las plataformas digitales del Banco de la Nación han presentado diversas dificultades que generaron malestar entre sus usuarios. En este contexto, es importante saber que la entidad financiera informó sobre un nuevo mantenimiento, lo que implica que sus sitios web no estarán habilitados.

Mediante un comunicado, el banco estatal precisó lo siguiente: “a nuestros clientes que este lunes 25 de mayo del 2026 desde las 11:00 p.m. hasta las 05:00 a.m. del martes 26 de mayo del 2026, los canales App BN y Banca por Internet no estarán disponibles debido a mantenimiento programado.”

Comunicado del Banco de la Nación sobre el mantenimiento programado.

“A fin de evitar inconvenientes, les recomendamos tomar en cuenta esta información y considerar el horario para la realización de sus operaciones”, agregó el Banco de la Nación a través de sus plataformas digitales.

Ante esta noticia, los usuarios no tardaron en comentar y expresar su sentir al respecto. “Y todavía sobran comisión de 2 soles si uno quiere hacer un retiro en ventanilla. Ni los bancos comerciales hacen eso, un abuso siendo el banco de todos los peruanos”, “El Banco de la Nación es el que más mantenimiento hace y sigue siendo ineficaz”, “Ya estamos acostumbrados. No es novedad”, “Los bancos privados nunca perjudican a sus clientes en BN para con puro mantenimiento”, indicaron.

Por otro lado, debido al mantenimiento de la app BN y la Banca por Internet del Banco de la Nación, se recomienda a los usuarios tomar algunas precauciones para evitar inconvenientes en sus operaciones. Lo principal es realizar transferencias, pagos o consultas importantes antes del horario anunciado para la interrupción del servicio.

Asimismo, es aconsejable contar con dinero en efectivo en caso de que se necesite realizar compras o pagos urgentes mientras duren los trabajos de mantenimiento. También se sugiere revisar los canales oficiales del Banco de la Nación para conocer más detalles sobre la reanudación de los servicios digitales.