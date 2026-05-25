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Corte de agua este martes 26 de mayo en Lima: revisa los distritos afectados y horarios de suspensión

Sedapal suspenderá el servicio de agua potable en varios distritos de Lima, debido a trabajos de mantenimiento. Se recomienda a los vecinos tomar precauciones.

Angie De La Cruz
Revisa dónde se realizará corte de agua este martes 26 de mayo en Lima y los horarios.
Revisa dónde se realizará corte de agua este martes 26 de mayo en Lima y los horarios. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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Miles de vecinos de Lima deberán tomar sus precauciones. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció una nueva suspensión temporal del servicio de agua potable para este martes 26 de mayo en diversos distritos de la capital, debido a trabajos de mantenimiento y mejoramiento del sistema de abastecimiento.

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La restricción del servicio se aplicará por varias horas y en distintos horarios, dependiendo de la zona afectada. Ante ello, la entidad recomendó a los ciudadanos almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso durante el periodo de corte. Te brindamos toda la información.

Corte de agua en San Antonio de Huarochirí este 26 de mayo

El sector 133 de Huarochirí no tendrá servicio de agua potable, debido a labores de limpieza de reservorio por parte de Sedapal. El horario de suspensión será de 1:00 p. m. a 11:50 p. m.

  • A.H. Alto Paraíso de Cajamarquilla - ECNC, A.H. Paraíso de Cajamarquilla - ECNC, Agrup. Señor de Huanca - ECNC, Asoc. 13 de Diciembre de Cajamarquilla, Asoc. 28 de Noviembre Cajamarquilla - ECNC, Asoc. El Mirador de Cajamarquilla - ECNC, Asoc. Posesionarios del Cerro San Martín de Porres, Asoc. Unión Progreso Cajamarquilla - ECNC.
Sedapal

Sedapal realizará labores de mantenimiento por lo que se suspenderá el servicio de agua potable.

Corte de agua en Chorrillos

Este martes 26 de mayo, se realizará corte de agua en el sector 90 de Chorrillos. El horario de suspensión será de 12:00 p. m. a 11:00 p. m.

  • Urb. La Campiña 4ta zona, Urb. La Campiña
  • Cuadrante: Av. El Sol, Av. Guardia Civil, Av. Guardia Peruana

Corte de agua en Lince

Sedapal realizará trabajos de ejecución de empalme y empalme de tubería en el sector 27 de Lince, por lo que se cortará el servicio de agua potable, desde las 12:00 m. a 11:00 p. m.

  • Cercado
  • Cuadrante: Av. Arequipa, Calle Manuel Segura, Av. Francisco Lazo, Jirón Risso

Corte de agua en Puente Piedra

Para este martes 26 de mayo, Sedapal informó que el sector 393 no tendrá suministro de agua, desde las 12:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.

  • A.H. Jesús Oropeza Chonta, A.H. Las Begonias, Asoc. Propietarios Pecuarios Ind. Valle Hermoso, Asoc. Las Magnolias del Arenal, P.J. Jerusalén, A.H. Belén, Asoc. Pequeños y Pecuarios Industriales Las Magnolias del Arenal, A.H. Proyecto Integral El Arenal sector Rosa de América, A.H. Unificado Los Libertadores, A.H. Nueva Jerusalén, Asoc. Los Jardines de Zapallal, A.H. Nueva Israel, Asoc. Las Magnolias del Arenal, A.H. Los Lirios, A.H. Señor de Muruhuay 1ra etapa, Asoc. sector Las Arenitas Mi Casa Pequeña.

Corte de agua en Lurigancho

Sedapal ejecutará trabajos de limpieza de reservorio en el sector 135 del distrito de Lurigancho, por lo que diversas zonas sufrirán corte de agua. El horario de suspensión es de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. este martes 26 de mayo.

  • Asoc. Compradores del Condominio Los Jazmines, Asoc. Residencial Cajamarquilla, Asoc. Millenium, Asoc. Los Claveles, Asoc. Los Alisos, Urb. Progresiva Los Aviadores I y II, Asoc. Virgen del Buen Paso, Asoc. Los Sauces de Cajamarquilla, Urb. Villa del Mantaro, A.H. Las Pampas, Asoc. Los Olivares de Villa Leticia, Asoc. Señor de Muruhuay, Asoc. Fundo Nievería, A.H. Las Praderas de Huachipa, Asoc. de Vivienda Hubert Lanssier.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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