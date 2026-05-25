Importante, inmigrantes: a finales de abril, Carolina del Norte se unió a un creciente número de estados gobernados por republicanos que exigen a sus agencias de salud pública que informen al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) sobre los beneficiarios de Medicaid cuyo estatus migratorio sea incierto. ¿Qué más se sabe sobre esta sorpresiva medida que genera gran impacto entre los extranjeros?

Cuidado, inmigrantes: estos estados entregarían información médica relevante de estos extranjeros al DHS

‘Univision’ compartió más detalles sobre este último anuncio. Para aquel medio, ciertos investigadores en políticas de salud anticiparon que una tendencia creciente se consolidará en los estados gobernados por el Partido Republicano, quienes buscan alinearse con las iniciativas de Trump para implementar medidas federales contra el fraude en Medicaid y la inmigración ilegal.

Cuidado, inmigrantes.: estos estados entregarían información médica relevante de estos extranjeros al DHS.

Hasta el momento, al menos cuatro estados (Indiana, Luisiana, Montana y Wyoming) han promulgado legislaciones similares, mientras que otros, como Oklahoma y Tennessee, consideran acciones en este sentido. Cabe precisar que en estos seis estados los republicanos ejercen un “triple poder”, pues controlan tanto las cámaras legislativas como la gubernatura.

Al respecto, Carmel Shachar, experta en políticas de salud de la Escuela de Derecho de Harvard, destacó que este asunto está en el centro del debate político actual. Como se sabe, alrededor de 75 millones de personas están registradas en Medicaid, el programa de salud pública que brinda asistencia a individuos con discapacidades y bajos ingresos, así como en el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), que proporciona cobertura asequible a menores de 19 años.

Si bien los inmigrantes sin estatus legal no pueden acceder a Medicaid, muchos no ciudadanos, como los residentes permanentes, asilados y refugiados, sí son elegibles. No obstante, con estas recientes leyes de notificación aumenta el riesgo para los inmigrantes que buscan atención médica en el país, en un contexto en el que la administración actual ha instruido el uso de datos de Medicaid para identificar y deportar a personas.

¿Cuál es la situación en Luisiana?

En Luisiana, varias familias con estatus migratorios mixtos han manifestado que la reciente legislación estatal, aprobada el año pasado, les genera reticencias al momento de solicitar Medicaid para sus hijos, quienes son ciudadanos estadounidenses.

Esta complicada situación genera preocupaciones sobre el acceso a servicios de salud para los menores, quienes, a pesar de su nacionalidad, enfrentan obstáculos debido a la situación migratoria de sus padres.