Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la extensión automática de la validez de los documentos de autorización de empleo (EAD) para un grupo específico de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) de El Salvador. Cabe precisar que la prórroga se mantendrá vigente hasta el 22 de julio del 2026, lo que brinda mayor seguridad laboral a estos extranjeros.

Atención, beneficiarios del TPS: USCIS extiende la autorización de empleo para inmigrantes de El Salvador

Hace unas horas, se confirmó esta medida: a partir de ahora, se extendió de manera automática la validez de ciertos documentos de autorización de empleo (EAD) otorgados a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) de El Salvador que tenían como fecha de expiración el 9 de marzo del 2025.

Beneficiarios del TPS: USCIS extiende la autorización de empleo para inmigrantes de El Salvador.

Según los informes de las autoridades y medios internacionales, esa fecha se prorroga automáticamente hasta el 22 de julio, siempre que los titulares continúen cumpliendo los requisitos establecidos para el TPS.

Asimismo, se informó que la designación vigente de este estatus para El Salvador se mantendrá hasta el 9 de septiembre del 2026. En tanto, es importante saber que los documentos de autorización de empleo (EAD) elegibles son los siguientes:

Aquellos que presentan una fecha de caducidad impresa original del 9 de marzo del 2025.

La normativa se aplica específicamente a las tarjetas que cuentan con los códigos de categoría A12 o C19.

Es necesario que los beneficiarios mantengan su elegibilidad para el Estatus de Protección Temporal (TPS) y continúen cumpliendo todos los requisitos establecidos por el programa.

¿Qué deben tomar en cuenta los beneficiarios del TPS de El Salvador?

Los beneficiarios de la extensión no requieren presentar documentos adicionales, como el Formulario I-797, para validar su situación. En cuanto a la presentación ante empleadores, pueden utilizar la tarjeta EAD vencida físicamente hasta el 9 de marzo del 2025, junto con la guía oficial disponible en el sitio web de USCIS.

Además, las agencias gubernamentales y el sistema de verificación E-Verify están preparados para gestionar esta extensión con la información del EAD anterior.