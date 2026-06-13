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Resultados Sinuano Día HOY, sábado 13 de junio de 2026 EN VIVO: números ganadores del último sorteo
Revisa los resultados y números ganadores EN VIVO del sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 13 de junio de 2026, que comenzará a las 2:30 p. m. ¿Cómo jugará?
Los sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche regresan HOY, sábado 13 de junio con una nueva oportunidad para los miles de jugadores que buscan llevarse uno de los premios más esperados de Colombia. En esta nota podrás consultar los resultados y números ganadores apenas sean anunciados oficialmente, además de verificar tu boleto y conocer todos los detalles de los sorteos. ¡Mucha suerte!
PUEDES VER: ¿Tuviste suerte? Sinuano Día y Noche del viernes 12 de junio: resultado del último sorteo
Resultados del Sinuano Día y Noche hoy, 13 de junio: sigue el sorteo EN VIVO
Bienvenidos
Hoy, sábado 13 de junio de 2026, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Consulta aquí los resultados, números ganadores y la hora del sorteo. ¡Suerte! También podrás verificar tu boleto.
¿A qué hora juega el Sinuano?
El Sinuano Día del sábado 13 de junio se juega a las 2:30 p. m. Por su parte, el Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 10:30 p. m., y los domingos y festivos a las 8:30 p. m..
¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?
Los boletos del sorteo Sinuano Día y Noche pueden adquirirse en los puntos de venta autorizados de SuperGIROS y en establecimientos oficiales de apuestas distribuidos en distintas ciudades de Colombia. Asimismo, los jugadores tienen la opción de realizar sus apuestas de manera virtual a través de plataformas digitales autorizadas y del sitio web de la Red de Servicios de Córdoba Récord, entidad encargada de este popular juego de azar.
¿Cómo se juega el Sinuano?
El Sinuano es un juego de azar en el que los participantes deben elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y realizar una apuesta antes de que se lleve a cabo el sorteo. Para ganar, el número seleccionado debe coincidir con el resultado oficial anunciado en el sorteo de Sinuano Día o Sinuano Noche. Dependiendo de la modalidad de apuesta elegida, también es posible obtener premios acertando las últimas cifras del número ganador.
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