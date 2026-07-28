Horóscopo de HOY, miércoles 29 de julio de 2026 GRATIS: qué dicen los signos zodiacales sobre el amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy: conoce las predicciones para Aries, Tauro, Géminis y todos los signos del zodiaco. Revisa qué dicen los astros sobre el amor, trabajo, dinero y las oportunidades que podrían presentarse durante esta jornada. Descubre también tu número de la suerte y las recomendaciones para afrontar mejor el día según tu signo zodiacal.

Las predicciones del horóscopo diario revelan los mensajes para cada signo zodiacal y ofrecen una guía sobre los aspectos más importantes de la vida personal y profesional. Consulta aquí el horóscopo de hoy y descubre qué les deparan los astros a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de HOY, 29 de julio de 2026 GRATIS: predicciones de Josie Diez Canseco sobre el amor, la salud y el trabajo

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Antes de sacar conclusiones apresuradas, escucha a esa persona; te hablará con el corazón y entenderás mejor lo que le pasa. No te conviene actuar por impulsos, escucha las ideas de tus compañeros, verás que harán grandes aportes a tu favor.

Número de suerte, 5.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Una nueva ilusión aparecerá en tu horizonte amoroso, esa persona que hasta ahora se mantenía distante te demostrará sus sentimientos por ti. Después de mucho esfuerzo, hoy conseguirás el aumento salarial deseado; al fin saldrás de ese problema.

Número de suerte, 6.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Lo que hagas o digas influirá en tu vida sentimental, piensa bien antes de hablar; hoy se podrían solucionar los malos entendidos. Te unirás en sociedad con amigos de confianza, pero deberán analizar bien los puntos del contrato.

Número de suerte, 14.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Te decidirás a terminar con esa situación que te inestabiliza y exigirás definiciones; esa persona comprenderá que tiene que tomar una decisión. Te verás en la obligación de dejar una actividad inconclusa por falta de tiempo, no te preocupes tanto, tus compañeros te apoyarán.

Número de suerte, 3.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: El encuentro con alguien que no veías hace mucho tiempo te alegrará y mejorará tu ánimo; esta nueva etapa traerá romance a tu vida. Un bono inesperado llegará en el momento oportuno, no malgastes tu dinero y empieza a ahorrar.

Número de suerte, 13.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Es un día para reconquistar y reconciliarse, no te dejes llevar por la inseguridad que te hace ver situaciones inexistentes. Las especulaciones aumentarán la tensión en tu trabajo, no te impacientes; los cambios que vienen te favorecerán.

Número de suerte, 17.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: No trates de ser el centro de atención de la persona que amas, deja que los sentimientos fluyan con naturalidad; hoy estarás rodeado de afecto. Tus superiores apoyarán tus ideas, no los defraudes y te darán todo su apoyo cuando lo necesites.

Número de suerte, 8.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Te sentirás algo triste y melancólico al empezar el día, pon de tu parte para que tu estado de ánimo no cambie tus planes. No te rendirás ante los obstáculos y planificarás mejor la exposición de un proyecto que tienes en mente; el resultado será sorprendente.

Número de suerte, 11.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Esa persona estará muy inquieta y hasta imprudente al hablar, no tomes muy en serio sus palabras; se dará cuenta de su error. Sé más discreto con tus ideas y proyectos, alguien en tu centro laboral podría querer perjudicarte y robar parte de tu esfuerzo.

Número de suerte, 20.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Estarás necesitado de mucho cariño y comprensión, y lo tendrás sin necesidad de pedirlo; hoy te sentirás querido. El ingreso de un nuevo compañero inestabilizará tu situación laboral, no temas, tus superiores confían en ti.

Número de suerte, 12.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Sabrás al fin qué provoca la actitud fría de esa persona y lo remediarás siendo más demostrativo con tus sentimientos; empezarán una nueva etapa. Tu terquedad te originará malos ratos en lo laboral, cambia de actitud y te evitarás problemas.

Número de suerte, 22.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: El encuentro que buscabas surgirá hoy casualmente, no pierdas el control de tus emociones o dejarás pasar una gran oportunidad. En lo laboral, todo girará en torno a tu desempeño; ten calma, saldrás airoso de cualquier inconveniente.