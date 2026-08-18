¿Quién es la novia de Matías Succar, delantero que vive gran momento con Cienciano en Sudamericana?

Matías Succar atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera al ser la gran figura de Cienciano en la histórica goleada por 6-1 sobre Botafogo, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. En medio de la exposición que ha ganado, también surgió interés por la vida sentimental del futbolista.

Como se recuerda, el atacante de 27 años marcó un espectacular triplete y ahora, junto al cuadro cusqueño, se prepara para el duelo de vuelta que se jugará en Brasil. La hinchada espera que Matías Succar, quien llegó a Cienciano para la temporada 2026 en calidad de préstamo desde Alianza Lima, logre volver a ser protagonista y muestre su capacidad goleadora de visita.

¿Quién es la novia de Matías Succar?

El jugador peruano mantiene una relación sentimental con Gabriela Santisteban, una joven que suma más de 2 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde también comparte diversas fotografías junto a Succar. En el duelo de Cienciano vs Botafogo compartió una historia felicitando al delantero.

“Vamos mi amor” fue el emotivo mensaje que escribió Gabriela luego del hat-trick que anotó Matías contra el cuadro brasileño. Si bien la joven no asistió al Estadio Inca Garcilaso de la Vega para presenciar el duelo en vivo, expresó su apoyo al futbolista mediante una videollamada.

Matías Succar y su novia tras la victoria de Cienciano ante Botafogo.

Es importante destacar que la vida sentimental del jugador de Cienciano se desarrolla fuera del ojo público y la polémica, pero la pareja suele compartir diversos momentos juntos en sus redes sociales, demostrando que llevan una relación estable y duradera.

Gabriela Santisteban es la pareja de Matías Succar.

La gran noche de Matías Succar ante Botafogo

El 13 de agosto de 2026, Succar vivió una noche que difícilmente olvidará. Marcó a los 18, 30 y 78 minutos en la goleada de Cienciano sobre Botafogo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El atacante aprovechó centros y errores defensivos del cuadro brasileño para completar el primer triplete de un peruano en la historia de la Copa Sudamericana.