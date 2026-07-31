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Paolo Guerrero regala romántico detalle a Ana Paula Consorte por su cumpleaños número 34: "Gracias por..."
¡Qué viva el amor! Ana Paula presumió el regalo que le dio Paolo Guerrero por su cumpleaños. El jugador peruano mostró su lado más romántico en redes sociales.
Paolo Guerrero volvió a demostrar el gran momento que vive junto a su novia, Ana Paula Consorte, al sorprenderla con un romántico detalle por su cumpleaños número 34. El delantero de Alianza Lima aprovechó esta fecha especial para dedicarle un emotivo mensaje y compartir junto a la brasileña.
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A través de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria compartió diversas fotografías del festejo por su cumpleaños y lo que más llamó la atención fueron las románticas palabras que le dedicó el jugador peruano junto a un hermoso ramo de rosas rojas en forma de corazón.
“¡Feliz cumpleaños, mi amor! Hoy celebras 34 años y no podría sentirme más afortunado de estar a tu lado para verlo. Gracias por llenar mis días de alegría, por tu fuerza, por tu ternura y por la luz increíble que transmites a todo lo que haces.”, fue el mensaje que se logra ver en la tarjeta del ramo de rosas.
Paolo Guerrero sorprende a Ana Paula Consorte con romántico ramo de rosas y amoroso mensaje.
Pese a sus compromisos profesionales, el delantero blanquiazul encontró el momento para compartir esta fecha especial con Ana Paula Consorte. El atacante continúa enfocado en la temporada deportiva, aunque ello no impidió que organizara una celebración íntima para homenajear a la madre de sus hijos.
Paolo Guerrero dedica romántica publicación a Ana Paula Consorte por su cumpleaños
Paolo Guerrero volvió a expresar públicamente el amor que siente por Ana Paula Consorte al dedicarle una emotiva publicación por su cumpleaños número 34. A través de sus redes sociales, el delantero peruano compartió un romántico mensaje acompañado de fotografías junto a la modelo brasileña, con quien tiene tres hijos.
“¡Hoy es el día: celebro mi maravillosa vida, a mi compañera de vida, al amor de mi vida! ¡Que los cumplas muy feliz! Te amo muchísimo. Te amo más que ayer y menos que mañana”, escribió el 'Depredador' junto a una serie de fotografías de diversos momentos al lado de la brasileña.
Paolo Guerrero dedica post para su pareja Ana Paula Consorte por su cumpleaños.
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