Antonela Roccuzzo envía emotivo mensaje a Messi por su cumpleaños número 39: "Ya tenemos todo..."

Lionel Messi celebra este 24 de junio su cumpleaños número 39 en pleno Mundial 2026 y con el deseo de salir campeón una vez más. En medio de los saludos, uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de su esposa, Antonela Roccuzzo, quien le dedicó unas emotivas palabras a través de sus redes sociales.

La empresaria compartió diversas fotografías junto al capitán de la selección argentina y acompañó la publicación con un tierno mensaje que rápidamente se volvió viral. “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”, escribió Antonela.

Anto Roccuzzo y su romántico mensaje a Leo Messi por su 39 cumpleaños.

La respuesta de Messi no tardó en llegar. El astro argentino comentó la publicación con un mensaje cargado de cariño: “Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo. ¡Qué chiquitos éramos!”, expresó, recordando los años que han compartido juntos desde su adolescencia.

Mientras recibe muestras de afecto por su cumpleaños, Messi también mantiene el foco en el Mundial 2026, donde continúa liderando a la selección argentina en busca de nuevos éxitos deportivos. A sus 39 años, el delantero sigue siendo una de las principales figuras del torneo y una referencia para sus compañeros dentro y fuera del campo.

Por otro lado, esta publicación de Anto Roccuzzo dedicada a Leo generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la complicidad y el cariño que ambos se profesan públicamente. En una fecha especial para el campeón del mundo, las palabras de su esposa volvieron a demostrar que, más allá de los logros deportivos, la familia sigue ocupando un lugar central en la vida del astro del fútbol.