Georgina celebra primer gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial, pero singular detalle llamó la atención

Cristiano Ronaldo volvió a hacerse presente en el marcador y firmó su primer gol en este Mundial 2026, anotando el 1-0 de Portugal ante Uzbekistán con un soberbio remate que desató la celebración de sus hinchas. Pero sin duda una de las más emocionadas por esta anotación fue Georgina Rodríguez, quien festejó mediante sus redes sociales.

La modelo y empresaria compartió su celebración por el gol del popular 'Bicho' y mostró, una vez más, el apoyo que le brinda al atacante portugués. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores fue un detalle inesperado sobre su ubicación al momento del festejo. ¿Por qué no fue al estadio?

Georgina Rodríguez celebra gol de CR7 en el Portugal vs. Uzbekistán.

Según se pudo notar en su publicación, Georgina no se encontraba en el estadio donde se disputaba el encuentro entre Portugal vs. Uzbekistán. Este hecho generó sorpresa entre los aficionados, quienes esperaban verla en las gradas acompañando a la estrella portuguesa en un partido de gran importancia.

La ausencia de la futura esposa del futbolista en el Estadio Houston desató diversas especulaciones en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron su habitual presencia en eventos junto a Cristiano Ronaldo. A pesar de ello, su apoyo a CR7 se mantuvo evidente a través de su cuenta oficial de Instagram.

Por otro lado, el gol de Cristiano Ronaldo se convirtió en uno de los momentos más destacados del encuentro de esta fecha, reafirmando su protagonismo en la Copa del Mundo 2026 y sumando una nueva anotación a su histórica trayectoria en la competición. Asimismo, se convierte en el primer jugador en marcar en 6 mundiales.

Así fue el gol de Cristiano Ronaldo. Mira AQUÍ

Así fue el gol de Cristiano Ronaldo. Foto: DSports

A los 39 minutos del encuentro, Cristiano Ronaldo marcó su segundo gol del torneo con la selección de Portugal. Con esta anotación, reafirma su vigencia en la élite del fútbol internacional y suma un nuevo registro a su histórica participación en los mundiales, donde continúa ampliando su legado goleador.