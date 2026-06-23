¡Su primero en este Mundial! Cristiano Ronaldo anotó el 1-0 de Portugal ante Uzbekistán con soberbio remate

Ronaldo se estrenó en el Mundial 2026 y marcó el 1-0 de Portugal ante Uzbekistán, con lo que se convirtió en el primer jugador en anotar en seis Copas del Mundo diferentes a lo largo de la historia.