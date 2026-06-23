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Portugal vs Uzbekistán por el Mundial 2026
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¡Su primero en este Mundial! Cristiano Ronaldo anotó el 1-0 de Portugal ante Uzbekistán con soberbio remate

Ronaldo se estrenó en el Mundial 2026 y marcó el 1-0 de Portugal ante Uzbekistán, con lo que se convirtió en el primer jugador en anotar en seis Copas del Mundo diferentes a lo largo de la historia.

Antonio Vidal
Gol de Cristiano Ronaldo para poner adelante a Portugal. Foto: composición Líbero/DSports
Gol de Cristiano Ronaldo para poner adelante a Portugal. Foto: composición Líbero/DSports
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Así fue el gol de Cristiano Ronaldo. Foto: DSports

Así fue el gol de Cristiano Ronaldo. Foto: DSports

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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