Portugal vs Uzbekistán EN VIVO con Cristiano Ronaldo: horario, dónde ver y pronóstico del Mundial 2026

Todo listo para el Portugal vs Uzbekistán por la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026, con la presencia de Cristiano Ronaldo. El cuadro luso buscará su primer triunfo en el Estadio Houston el martes 23 de junio a partir de las 12.00 p. m. hora peruana (17.00 GMT), con transmisión de DSports (antes DirecTV Sports), DGO y Paramount+.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Portugal vs Uzbekistán con Cristiano Ronaldo por Mundial 2026

Portugal, comandado en la cancha por el incombustible Cristiano Ronaldo y bajo la dirección técnica de Roberto Martínez, llega a este compromiso con la obligación de disipar las dudas que dejó en su debut. El sorpresivo empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo trastocó los planes de una de las favoritas del certamen. A pesar de ponerse en ventaja tempranamente gracias a un gol de João Neves, los lusos pecaron de falta de contundencia y encajaron la igualdad antes del descanso.

Por su parte, Uzbekistán afronta esta cita con el entusiasmo de quien disputa su primera Copa del Mundo, pero también con la urgencia de sumar en lo deportivo. En su debut frente a Colombia, el conjunto asiático dejó una imagen digna y competitiva, y celebró incluso su primer gol en citas mundialistas a través de la joya Abbosbek Fayzullaev. Sin embargo, los errores defensivos terminaron por costarle caro y sufrió una derrota por 3-1. Dirigido en el campo por su referente ofensivo Eldor Shomurodov, el equipo uzbeko es consciente de que una nueva caída mermaría drásticamente sus opciones de clasificación, por lo que apuesta por dar la gran sorpresa del torneo con disciplina táctica y transiciones rápidas.

Houston se vestirá de gala para albergar un duelo de contrastes: la jerarquía de una potencia europea herida frente al ímpetu de una nación asiática que busca hacer historia. Con Colombia liderando el sector con 3 unidades, el margen de error se ha reducido a cero. Portugal saldrá a proponer y adueñarse del balón, mientras Uzbekistán intentará cerrar espacios y golpear a la contra. Todo está listo para 90 minutos de pura intensidad mundialista.

Portugal no pudo con el Congo por el Mundial 2026.

¿Cuándo juega Portugal vs Uzbekistán?

El partido entre Portugal vs Uzbekistán por la segunda jornada del grupo K del Mundial 2026 se llevará a cabo el martes 23 de junio en el Estadio Houston. Ambos elencos no lograron ganar en sus respectivos compromisos del certamen de la FIFA, por lo que darán todo de sí a lo largo de los 90 minutos.

¿A qué hora juega Portugal vs Uzbekistán?

Este choque entre las selecciones de Portugal y Uzbekistán empieza a las 12.00 p. m. hora peruana (17.00 GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios en distintos países:

México: 11.00 a. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 12.00 p. m.

Venezuela, Chile, Bolivia: 1.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 2.00 p. m.

¿Dónde ver Portugal vs Uzbekistán EN VIVO?

La transmisión del partido entre Portugal vs Uzbekistán por el Mundial 2026 se verá por la señal en vivo de DSports (antes DirecTV Sports) para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción de sintonizarlo vía streaming en las aplicaciones de DGO y Paramount+ mediante tu celular, PC y/o Smart TV.

Canales de transmisión para ver Portugal vs Uzbekistán

Perú: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Argentina: TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney Plus, MiTelefe y Paramount Plus.

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: Disney Plus y CazéTV.

Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Colombia: Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

Ecuador: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Paraguay: GEN y Trece.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen e Inter.

México: Azteca 7, Azteca Deportes y ViX.

España: DAZN y Movistar Plus.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Cristiano Ronaldo listo para el duelo de Portugal vs Uzbekistán.

Posibles alineaciones de Portugal vs Uzbekistán

Portugal: Diogo Costa, João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo.

Uzbekistán: Utkir Yusupov, Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov, Bekhruz Karimov, Farrukh Sayfiev, Abdulla Abdullaev, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Odildzhon Khamrobekov, Abbosbek Fayzullaev y Eldor Shomurodov.

Portugal vs Uzbekistán: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las casas de apuestas

Sobre el papel, Portugal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Uzbekistán en este duelo del Mundial 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas: