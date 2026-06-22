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¿A qué hora juega Panamá vs Croacia y en qué canal ver partido del Mundial 2026?

Conoce a qué hora y en dónde ver el partido de la selección de Panamá ante Croacia por la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Luis Blancas
Hora y canal del Panamá vs Croacia por la Copa del Mundo 2026
Hora y canal del Panamá vs Croacia por la Copa del Mundo 2026 | Composición: Líbero
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La selección de Panamá se enfrentará a Croacia el martes 23 de junio por la segunda fecha del grupo L del Mundial 2026 desde el Estadio Toronto, ubicado en Canadá. A continuación, te contamos a qué hora y en qué canal ver el emocionante partido entre ambos países mundialistas.

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¿A qué hora juega Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026?

En esta nota te damos a conocer los horarios en diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido entre Panamá vs. Croacia por la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026:

  • México y Centroamérica: 5.00 p. m.
  • Perú, Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 7.00 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 7.00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8.00 p. m.
  • España: 1.00 a. m. (del martes 23).
Panamá y Croacia se enfrentarán por la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026

Panamá y Croacia se enfrentarán por la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026

¿Dónde ver Panamá vs. Croacia por la Copa del Mundo 2026?

Para ver el encuentro entre las selecciones de Panamá y Croacia por la segunda jornada del grupo L de la Copa del Mundo 2026, en Latinoamérica podrás sintonizar las señales de DIRECTV y su aplicación DGO. Otra opción será la plataforma de streaming Paramount+. A continuación, te mostramos los canales en diferentes países:

  • Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports, DGO, Flow Sports y Paramount+.
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel TV.
  • Brasil: Disney+ y Caze TV.
  • Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+.
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Radio Nacional de Colombia, DGO y Paramount+.
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+.
  • México: Vix México.
  • Paraguay: Unicanal.
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+.
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, AUF TV, DGO y Paramount+.
  • Estados Unidos: SiriusXM, Fox One, fuboTV, Telemundo, Fútbol de Primera Radio y FOX Network.
  • Venezuela: DIRECTV Sports, Inter y DGO.
  • España: DAZN y Movistar Plus.
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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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