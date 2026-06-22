Ecuador vs Alemania por Mundial 2026: fecha, hora y canal para ver la definición del grupo E

Este jueves 25 de junio se vivirá una emocionante jornada por el Grupo E del Mundial 2026, cuando Ecuador se enfrente a Alemania en busca de asegurar su clasificación a los 16avos de final.

La ‘Tri’, que llega a este encuentro tras un decepcionante empate ante Curazao, complicó sus opciones de avanzar a la siguiente ronda, por lo que ahora no solo depende de sí misma, sino también de lo que ocurra en el compromiso entre Curazao y Costa de Marfil. En esta nota conocerás la hora, los horarios y los canales de transmisión de este atractivo duelo.

¿Cuándo se jugará Ecuador vs Alemania?

Este compromiso se llevará a cabo este jueves 25, en el Meadowlands Stadium, recinto deportivo que cuenta con una capacidad para 82.566 espectadores.

¿A qué hora juega Ecuador vs Alemania?

Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026 está programado para jugarse desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Para que no te pierdas el duelo por la jornada 3 del Grupo E, aquí te dejamos la lista de horarios en otros países de Sudamérica:

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

4.00 p. m. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Ecuador vs Alemania?

El partido entre Ecuador y Alemania se verá a través de la señal de DSports. Mientras que, vía streaming, irá por DGO y Paramount+.

¿Qué necesita Ecuador para clasificar a dieciseisavos en el Mundial 2026?

Para que Ecuador pase a la siguiente fase, deberá ganar sí o sí a Alemania, pues tener solo un punto en el grupo lo pone en aprietos. A continuación, los escenarios que necesita la Tri.

Resultado de Ecuador vs Alemania Resultado de Costa de Marfil vs Curazao ¿Clasifica Ecuador? Gana Empate o gana Curazao Sí, clasifica a dieciseisavos Gana Gana Costa de Marfil Depende de la diferencia de gol Empata Cualquier resultado Queda muy complicado y dependerá de otros grupos Pierde Cualquier resultado Queda eliminado

Cabe mencionar que Alemania, tras ganar sus dos primeros partidos, prácticamente está clasificado a la siguiente fase y buscará asegurar el primer puesto.