0
EN DIRECTO
Uruguay vs Cabo Verde por el Mundial 2026

Oficial: Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán en pleno Mundial 2026

Alianza Lima y Universitario de Deportes volverán a disputar un duelo emocionante, pero ahora mientras se realiza la Copa del Mundo 2026.

Luis Blancas
Alianza Lima y Universitario de Deportes jugarán en pleno Mundial 2026
Alianza Lima y Universitario de Deportes jugarán en pleno Mundial 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes y Alianza Lima cumplen sus objetivos en la Liga Femenina y ahora se volverán a ver las caras en las semifinales del Torneo Apertura 2026. Los clásicos rivales tienen programado disputar este encuentro de ida y vuelta mientras se disputa la Copa del Mundo en Norteamérica.

Universitario de Deportes perdió 16-1 ante histórico rival y generó la preocupación de los hinchas cremas

PUEDES VER: Universitario perdió 16-1 ante fuerte rival y desató la preocupación de la hinchada crema

Alianza Lima y Universitario de Deportes jugarán en pleno Mundial 2026

Alianza Femenino venció por 4-1 a CD Yanapuma en los cuartos de final del Apertura de la Liga Femenina 2026 en el Estadio Hugo Sotil y, tras ello, logró su clasificación a las semifinales, en las que enfrentará a Universitario.

Alianza Lima y Universitario jugarán la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

Alianza Lima y Universitario jugarán la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

El cuadro merengue se encontraba a la espera de su rival en la recta final del primer certamen del año en el fútbol femenino; es por eso que, ahora, con el club blanquiazul clasificado, se volverán a medir, pero en los playoffs.

Cabe mencionar que Universitario de Deportes avanzó a las semifinales tras terminar primero en la tabla del Torneo Apertura de la Liga Femenina y, por ende, aseguró una posición favorable frente a otros equipos.

Alianza Lima vs Universitario por semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

Alianza Lima y Universitario se enfrentarán por las semifinales del Apertura de la Liga Femenina 2026 el 28 de junio, en la ida, y luego el 5 de julio en el partido de vuelta. El vencedor de este cruce jugará contra el que se imponga entre Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas.

Si el cuadro blanquiazul o el equipo merengue pasan de ronda en semifinales, jugarán la gran final el 12 de julio como primer partido y el 19 de julio como duelo de vuelta, el último del primer torneo del año.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Cristal venció 2-1 a Estudiantil CNI y quedó a un paso de clasificar en la Copa de la Liga

  2. Universitario perdió 16-1 ante fuerte rival y desató la preocupación de los hinchas cremas

  3. Seleccionado peruano se despide de su club tras confirmarse su llegada a Alianza Lima: "Gracias"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano