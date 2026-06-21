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Oficial: Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán en pleno Mundial 2026
Alianza Lima y Universitario de Deportes volverán a disputar un duelo emocionante, pero ahora mientras se realiza la Copa del Mundo 2026.
Universitario de Deportes y Alianza Lima cumplen sus objetivos en la Liga Femenina y ahora se volverán a ver las caras en las semifinales del Torneo Apertura 2026. Los clásicos rivales tienen programado disputar este encuentro de ida y vuelta mientras se disputa la Copa del Mundo en Norteamérica.
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Alianza Lima y Universitario de Deportes jugarán en pleno Mundial 2026
Alianza Femenino venció por 4-1 a CD Yanapuma en los cuartos de final del Apertura de la Liga Femenina 2026 en el Estadio Hugo Sotil y, tras ello, logró su clasificación a las semifinales, en las que enfrentará a Universitario.
Alianza Lima y Universitario jugarán la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026
El cuadro merengue se encontraba a la espera de su rival en la recta final del primer certamen del año en el fútbol femenino; es por eso que, ahora, con el club blanquiazul clasificado, se volverán a medir, pero en los playoffs.
Cabe mencionar que Universitario de Deportes avanzó a las semifinales tras terminar primero en la tabla del Torneo Apertura de la Liga Femenina y, por ende, aseguró una posición favorable frente a otros equipos.
Alianza Lima vs Universitario por semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026
Alianza Lima y Universitario se enfrentarán por las semifinales del Apertura de la Liga Femenina 2026 el 28 de junio, en la ida, y luego el 5 de julio en el partido de vuelta. El vencedor de este cruce jugará contra el que se imponga entre Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas.
Si el cuadro blanquiazul o el equipo merengue pasan de ronda en semifinales, jugarán la gran final el 12 de julio como primer partido y el 19 de julio como duelo de vuelta, el último del primer torneo del año.
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