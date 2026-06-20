Mateo Antoni resta importancia a los fichajes de Lapadula y Barcos: "Esos..."

Alianza Lima comenzará su pretemporada con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y, asimismo, conseguir el título nacional. En medio de ello, Mateo Antoni, su defensor, llegó a Perú para sumarse a los entrenamientos y comentó sobre los posibles fichajes de Hernán Barcos a Sporting Cristal y Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes.

Mateo Antoni minimizó el fichaje de Gianluca Lapadula a Universitario y Hernán Barcos a Sporting Cristal

A su llegada al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, Antoni fue consultado sobre la incorporación de Lapadula a Universitario y el fichaje de Barcos por Sporting Cristal. Sin entrar en polémicas, el defensor dejó en claro que el plantel aliancista está enfocado únicamente en su propio rendimiento y restó importancia al tema.

"Son jugadores que ya estaban cuando disputamos el Apertura. Nosotros estamos concentrados en hacer nuestro trabajo y seguir creciendo como equipo", manifestó el defensor uruguayo.

Con esa postura, Antoni reflejó la mentalidad que existe dentro del vestuario blanquiazul, donde la prioridad es mantener el enfoque en los objetivos trazados para la segunda parte del campeonato y pelear por el título nacional hasta el final de la temporada.

¿Cómo le fue a Mateo Antoni en Alianza Lima en el Torneo Apertura?

Aunque no acostumbra a ocupar los titulares, Antoni se convirtió en un elemento fundamental del esquema victoriano durante el Torneo Apertura. Su solidez en la zaga y su regularidad en la última línea contribuyeron a que el cuadro íntimo siguiera siendo competitivo y cumpliera el primer objetivo de la temporada. En la primera mitad del año, el defensor uruguayo disputó 15 de los 17 partidos posibles.